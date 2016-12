Obama: „Propunerea rusă asupra Siriei, posibil progres important“

Ştire online publicată Miercuri, 11 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele SUA, Barack Obama, a declarat că propunerea Rusiei de a plasa arsenalul chimic sirian sub control internațional ar putea reprezenta un progres important în conflict, în timp ce a chemat la scepticism față de guvernul de la Damasc, notează AFP.În interviuri separate la șase televiziuni americane, președintele Barack Obama a avertizat împotriva oricărei încercări de diversiune din partea regimului lui Bashar al-Assad și a estimat că această nouă evoluție este rezultatul amenințărilor americane cu lovituri pentru a pedepsi Damascul că a recurs la arsenalul său chimic.„Asistăm, după părerea mea, la faptul că amenințarea credibilă a unei lovituri militare a Statelor Unite i-a făcut să reflecteze la posibilitatea de a lua această măsură de a plasa arsenalul lor chimic sub control internațional”, a declarat pre-ședintele, la canalul NBC, referindu-se la guvernul sirian.„Și dacă o fac, atunci acesta ar putea fi un progres important. Dar noi trebuie să rămânem sceptici, pentru că nu i-am văzut lucrând așa în ultimii doi ani în timpul războiului civil din țară”, a adăugat liderul american.Întrebat de ABC despre posibilitatea unei „pauze” în calea spre lovituri, dacă armele chimice ar fi securizate, Obama a răspuns: „Ar fi, dacă aceasta se întâmplă”.De remarcat chiar prudența președintelui la CNN, când a afirmat că propunerea rusă reprezintă o „evoluție potențial pozitivă”.„O vom lua în serios”, a promis Obama, care, la 31 august, a anunțat că a luat decizia unei operațiuni militare împotriva regimului lui Bashar al-Assad, dar cere undă verde de la Congres, un vot ce se anunță dificil având în vedere ostilitatea multor aleși din ambele părți.În interviul la NBC, președintele a mai spus că nu este sigur că va obține sprijinul Congresului pentru recurgere la forță.Întrebat dacă este încrezător într-un vot al parlamentarilor asupra unei rezoluții ce autorizează lovituri împotriva regimului sirian, Obama a răspuns: „Nu aș spune că sunt încrezător. Sunt convins că aleșii Congresului iau această problemă foarte în serios și o studiază atent”.Rusia, principal aliat al regimului Assad, a propus, luni, Damascului să își plaseze arsenalul chimic sub control internațional și să îl distrugă.Siria „a primit favorabil” imediat această propunere, prin vocea ministrului ei de Externe, Walid Mouallem, fără a fi mai specifică.