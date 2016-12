Obama: Fumatul canabisului nu este mai periculos decât consumul de alcool

Ştire online publicată Marţi, 21 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Barack Obama a apreciat că fumatul canabisului nu este mai periculos decât consumul de alcool, dar consideră că aceasta este "o idee proastă", potrivit unor fragmente dintr-un interviu exclusiv oferit revistei The New Yorker, publicat în ediția de duminică."După cum s-a dezvăluit, am fumat iarbă atunci când eram tânăr și consider acest lucru un obicei prost și un viciu, nu foarte diferit de cel de a fuma țigări, pe care l-am avut de când eram tânăr și până la o vârstă înaintată a vieții mele de adult", a spus Obama, potrivit revistei."Nu cred că este mai periculos decât alcoolul", a adăugat el.Președintele a precizat că le-a avertizat pe cele două fiice ale sale, Sasha și Malia, că "este o idee proastă, o pierdere de timp și nu prea sănătoasă" să fumezi canabis.În opinia lui Obama, "tinerii din clasa medie nu ajung la închisoare pentru că au fumat iarbă, însă copii săraci da"."Iar copiii de origine afro-americană și hispanică sunt mai adesea mai săraci și au mai puține șanse să aibă resursele și susținerea necesare pentru a evita pedepse foarte severe și nemeritate", a mai spus președintele american, scrie Mediafax.