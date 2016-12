Obama a discutat la telefon cu Vladimir Putin despre cazul lui Edward Snowden

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele SUA, Barack Obama, l-a sunat vineri pe omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre cazul fostului consultant NSA Edward Snowden, relatează AFP. Conversația între cei doi lideri intervine după ce Casa Albă a îndemnat Moscova să nu îi ofere o "platformă de propagandă" lui Snowden, aflat în zona de tranzit a unui aeroport din capitala Rusiei. Barack Obama urmează să efectueze o vizită în Rusia în septembrie. "O decizie de acordare a azilului ar merge împotriva afirmațiilor Rusiei, care susține că nu dorește ca acest caz să afecteze relațiile bilaterale cu Statele Unite", a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney.Fostul consultant NSA Edward Snowden, aflat în aeroportul din Moscova, a declarat că nu are niciun regret și că dorește azil politic temporar în Rusia până va putea pleca în America Latină. "Nu am niciun regret", a reiterat Snowden în cursul unei întâlniri cu activiști pentru drepturile omului desfășurată vineri în zona de tranzit a aeroportului din Moscova. "Am cerut ajutorul dumneavoastră (...) pentru a mă putea deplasa în siguranță în America Latină și cer azil politic în Rusia așteptând să mă pot deplasa în legalitate", a adăugat el. "Rusia trebuie să îi acorde lui Snowden azil politic sau azil politic temporar", a reacționat Serghei Narîșchin, președintele Dumei de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, subliniind că Moscova îl consideră "un apărător al drepturilor omului".