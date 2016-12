Oaspeţii, mari favoriţi la calificare

Constructorul-Cleopatra vs. Steaua, în Cupa României la rugby

Oaspeții, mari favoriți la calificare

Echipa Constructorul-Cleopatra are parte de un week-end „fierbinte”. Sâmbătă, constănțenii vor înfrunta vicecampioana Steaua București, într-o partidă contând pentru optimile de finală ale Cupei României la rugby. Pentru al doilea an consecutiv, rugbiștii de la Constructorul-Cleopatra vor trebui să înfrunte Steaua în Cupa României. Dacă, anul trecut, duelul a avut loc în sferturi și s-a încheiat cu victoria bucureștenilor, la un scor astronomic, de data aceasta, cele două formații se vor înfrunta în optimi, steliștii fiind, bineînțeles, cotați cu șansa întâi la calificare. „Nu avem pretenții de victorie, pentru că Steaua este o valoare certă a rugby-ului românesc. Pentru antrenorii noștri, va fi un bun prilej de a testa jucătorii nou transferați, de a pune la punct relațiile de joc și de a contura un XV pentru noul campionat. Ne interesează să facem un meci frumos, spectaculos și să nu ne mai fie rușine să stăm în tribune”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. În ultimele zile, lotul constănțean a suferit modificări importante. Adrian Mustață, Alexandru Trandafir și Alin Ion au fost excluși, din motive de indisciplină, și s-a renunțat și la serviciile lui Alexandru Damian, care nu a corespuns cerințelor. De asemenea, Roman Gobjilă, Daniel Hîncu și Radu Cibotari, toți veniți din Republica Moldova, au primit dezlegările și se pot transfera la orice club. „Nu s-au ținut nici de sport, nici de școală. Le urez succes la echipele la care se vor duce”, a explicat președintele Chirondojan. Roman și Bancu, la primul meci într-un campionat de seniori Meciul cu Steaua se va disputa sâmbătă, de la ora 10, pe terenul din „Badea Cârțan”. Cu această ocazie, la echipa antrenată de Cristian Brănescu și Marian Nache, vor debuta Andrei Roman și Cristian Bancu, ambii transferați, în cursul acestei săptămâni, de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din București. Ambii au 19 ani, vor fi studenți ai Universității „Ovidius” și evoluează pe posturile de centru, respectiv flanker. Tot de la CNAV este așteptat, foarte curând, un alt jucător, Adrian Udroiu (19 ani, linia a II-a). „Pentru noi, va fi primul meci într-o competiție de seniori. Am venit la Constanța să jucăm cu ambiție, să ne afirmăm, să ne facem o carieră”, a declarat Roman, după antrenamentul de ieri, primul cu noua echipă.