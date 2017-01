Oamenii lui Moisoiu încearcă să-i atragă de partea lor pe Duţu şi Onaca

Oamenii lui Moisoiu încearcă să-i atragă de partea lor pe Duțu și Onaca

Junimea pedelistă s-a reunit ieri, în cadrul unei conferințe de presă, în fața sediului Organizației Județene a PD-L Constanța, într-o tentativă de a combate ceea ce ea numește „lupta oarbă a excluderilor”. Atmosfera de terasă, cu mese și scaune de plastic, dar și soarele de iulie nu rezonau însă cu revolta tinerimii. Alături de cei care au fost deja excluși, la eveniment au participat și membri ai Organizației de Tineret care cer acum, sus și tare, îndepărtarea lor din structurile democrat-liberale. Motivul este, potrivit „nepoților”, solidaritatea cu cei care se situează deja în afara partidului: Dănuț Moisoiu, Narciz Amza, Mădălina Popa, Remus Macovei și Mihai Bobe. „Dragoste cu sila nu se face” Și pentru că „acolo unde răzvrătire nu e, nimic nu e”, gașca de foști și actuali membri și-a reiterat, și ieri, convingerea că vinovați de actualele tensiuni din cadrul partidului se fac liderul organizației județene, Ion Popescu, dar mai ales coordonatorii de la centru: Elena Udrea și Valeriu Stoica. În sensul acesta, pedeliștii au dat citire, ieri, unui nou apel adresat președintelui PD-L, Emil Boc, despre care ei susțin că va fi depus la sediul din București al partidului, pentru a primi și un număr de înregistrare. Cei 184 de semnatari ai apelului susțin că sunt dispuși să părăsească partidul. Mai mult decât atât, revoltații au anunțat și strângerea a nu mai puțin de 230 de semnături ale unor membri, atât tineri, cât și „oameni cu toate țiglele pe casă”, așa cum a declarat Bobe, care solicită conducerii județene să-i dea afară din partid. „Este un semn de solidaritate față de cei care, în mod abuziv, au fost excluși. Iar pentru mine, personal, este o mândrie faptul că am fost exclus de domnul Popescu. E o onoare că el nu vrea să facă parte din aceeași grupare cu noi”, a ținut să menționeze cel mai vocal fost pedelist, Mihai Bobe. El a precizat, totodată, că în perioada imediat următoare se așteaptă ca lista de semnături ale celor care, din „solidaritate”, vor demisiona din cadrul partidului să se extindă. „Se va ajunge probabil la 350 de semnături în cursul zilei de mâine (n.r.-azi) și, mai târziu, la șase, șapte sute”, a mai declarat el. E cel puțin ciudat, dacă nu paradoxal, modul în care simpatizanții lui Moisoiu au ales să protesteze: „combat” excluderea, dar o cerșesc. Și, ca o concluzie a discursurilor celor mai tinerei dintre pedelei, Bobe a afirmat că ei nu trag „cu dinții de partid”, pentru că „dragoste cu sila nu se face”. Onaca și Duțu, curtați de tineretul democrat-liberal De parcă întregul pseudo-scandal nu ar dura de mai bine de o lună de zile, de parcă toate încercările lor de a readuce la putere „vechea gardă” nu s-ar fi soldat, în repetate rânduri, cu eșecuri, supărații din PD-L și din afara lui încearcă acum să-i atragă de partea lor pe Dorel Onaca și Stelian Duțu. Astfel, la nici o săptămână de la Consiliul de Coordonare Locală, în care răcneau cât îi țineau plămânii cum că Onaca este, și el, alături de Popescu, „un candidat parașutat de la centru” și care e vinovat de eșecul de la locale, dar și de mișcările din cadrul PD-L Constanța, Bobe și ai lui îl vor de partea lor. „Am purtat mai multe discuții cu domnul Onaca și știm că este solidar cu noi”, a precizat Mihai Bobe. „În timpul campaniei, Onaca s-a prezentat ca un om care are coloană vertebrală. Acum… mergeți, încercați s-o pipăiți și vedeți dac-o are”, a declarat, mai mult sau mai puțin inspirat, același Bobe. De cealaltă parte, contactat telefonic, senatorul Dorel Onaca a declarat că nu a purtat discuții cu liderii „rebeliunii” pedeliste, dar a subliniat în același timp că, el nu dezaprobă neapărat mișcarea, cât modul în care se desfășoară ea. „Eu nu mă dezic atât de mișcare, cât de forma ei. Cred că este o problemă de comunicare”, a menționat fostul candidat PD-L. Nu în ultimul rând, Bobe a mai precizat: „Deși am fost într-o mare contradicție cu domnul Duțu în ceea ce privește direcția partidului, după ce am văzut diavolul, pot să afirm cu toată tăria că el este parfum de damă, este un adevărat politician”, a explicat, plastic, fostul membru al PD-L la șefia administrației locale Constanța. Cu alte cuvinte, contradictorii sau nu, se pare că declarațiile găștii lui Moisoiu vin să sprijine ideea unei subite apropieri de Onaca, dar și de fostul lider al Organizației Județene a PD-L. „Dacă la șefia Consiliului Județean ar fi candidat Duțu, ar fi câștigat”, a concluzionat Mihai Bobe.