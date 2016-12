Duminică, la Mediaș, de la ora 14, Gaz Metan - FC Farul

O victorie care poate salva întreg turul

Farul susține, duminică, la Mediaș, un meci de o importanță capitală. Cu -11 la „adevăr” și pe loc retrogradant, „rechinii” încearcă să pună capăt cu o victorie perioadei de 10 etape de secetă. Cu trei puncte, constănțenii ar lua o mare gură de oxigen și ar băga la ananghie o contracandidată la retrogradare. „Deplasarea de la Mediaș reprezintă pentru noi ultima șansă din prima parte a campionatului de a ne redresa la «adevăr». E un joc de 6 puncte. Cu o victorie, Farul și-ar putea salva întreg turul. Iar apoi, cu alte trei puncte câștigate cu CS Otopeni, în runda următoare, am aborda returul cu multă speranță și încredere”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. „Suntem într-o situație extrem de grea în clasament, dar nu depunem armele”, e categoric „Săpăligă”, tehnicianul „rechinilor” spunând că are mare încredere în elevii săi și cerându-le, în aceste ultime două meciuri din tur, să fie concentrați, să joace cu dăruire, cu angajament și cu tot sufletul, atât pentru ei, cât și pentru club. „În aceste ultime 8 zile, e nevoie de sacrificiu, pentru a obține cele 6 puncte, care pot fi decisive pentru soarta Farului. Toate discuțiile din această săptămână au fost mobilizatoare și încurajatoare. În cele 180 de minute, trebuie să fim extrem de hotărâți în teren și să dăm tot ce putem”, a mai spus Ion Marin. „Săpăligă” admite că la Mediaș se câștigă greu, dar niciun meci nu seamănă cu altul. „Până la urmă, și un egal e bun pentru Farul, dar noi vizăm victoria”, mai spune antrenorul constănțean. Ion Marin nu își închipuia, la începutul campionatului, că, pe finalul turului, Farul ar putea fi în clasament sub Gaz Metan, o nou promovată. „Ne pusesem speranțe înainte de începerea Ligii 1, dar iată că suntem foarte aproape de situația din turul sezonului trecut”, arată tehnicianul Farului. Formația probabilă a Farului: 1. Curcă (cpt.) - 2. Farmache, 23. Pătrașcu, 4. Rastovac, 27. Maxim - 8. Cruceru - 7. Băcilă, 18. Voiculeț, 20. Rusmir, 17. Gaston - 13. Chico. Rezerve: 33. Vl. Neagu - 6. Bubuleandră, 16. Păcuraru, 24. Fatai, 77. L. Pârvu, 91. C. Matei, 9. Alibec . Meciul începe la ora 14 și este transmis în direct la GSP TV. Observator de joc este Alexandru Popescu (București), ceilalți oficiali urmând a fi anunțați sâmbătă, 22 noiembrie.