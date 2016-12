La Constanța

O tânără a murit după ce a născut al patrulea copil

O tânără de 26 de ani, din localitatea 2 Mai, a fost răpusă de o infecție la câteva zile după ce a născut. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pun totul pe seama unui deficit imunitar și spun că pacienta s-a aflat tot timpul sub tratament antibiotic. Femeia a născut în noaptea de 30 spre 31 august. „Este vorba despre o pacientă care a prezentat la un interval scurt de timp patru nașteri, care s-a prezentat la Urgență cu membranele fisurate și a născut natural, fără să ridice probleme”, a explicat dr. Bogdan Cîmpineanu, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Medicul spune că, timp de două zile după naștere, pacienta nu a prezentat niciun fel de simptome care să dea de gândit cadrelor medicale. Cu toate acestea, riscul de a se produce o infecție a existat din start, pentru că femeia ajunsese la spital cu membranele fisurate. „Exista pericol de infecție. Dacă se constată și o igienă deficitară, pericolul crește exponențial”, a precizat Cîmpineanu. A treia zi după naștere, starea de sănătate a femeii s-a înrăutățit vizibil, așa că medicii au decis să supună pacienta unei intervenții chirurgicale prin care să-i scoată uterul și anexele. A fost prea târziu. Infecția foarte puternică a învins, iar pacienta a decedat. Rezultatul necropsiei - „stare toxicoseptică și insuficiență multiplă de organ”. Conducerea Spitalului Județean a declanșat o anchetă internă, dar, ca de fiecare dată, aceasta a evidențiat că nu există niciun element care să indice că ar fi vorba despre culpă medicală. Conducerea unității sanitare nu a dezvăluit numele medicului care a asistat femeia la naștere. „A fost vorba despre o întreagă echipă care a ținut-o sub observație, mai întâi la Obstetrică - Ginecologie, apoi la Terapie Intensivă”, a spus Cîmpineanu, subliniind că nu ar avea importanță numele medicului sub observația căruia a născut femeia