„O să plângeţi ca după Dolănescu!”

„O să plângeți ca după Dolănescu!”

Toată lumea e supărată la „Daewoo - Mangalia Heavy Industries“, afirmă Marin Florian, liderul Sindicatului „Navalistul”. Oamenii și-au pierdut seninul din priviri de când au aflat oferta salarială făcută de administrația româno-sud coreeană. O pașă, cât de darnic ești! „Ni s-a propus majorarea salariilor cu 40 de lei, de la 1 mai 2009. O a doua majorare, care să acopere rata inflației din perioada iulie - august, ar urma să aibă loc în octombrie. În final, de la 1 ianuarie 2010, ar urma să crească salariile cu rata inflației din ultimul trimestru al anului curent” – a precizat liderul sindical. Oferta mai prevede promovarea a 1.400 de lucrători la o categorie superioară de încadrare. „Acest aspect ține de contractul individual de muncă, de contribuția în producție și meritele fiecărui lucrător în parte, în niciun caz de contractul colectiv de muncă, de care beneficiază toți angajații. Promovarea este o formă de stimulare salarială, prevăzută de lege, pentru cei ce sunt competenți și produc mai mult” - consideră Marin Florian. După calculul sindicaliștilor, creșterea propusă de conducerea companiei nu depășește 3%. „Fac mișto de noi” Oferta administrației a venit cu o foarte mare întârziere. Negocierea contractului colectiv de muncă a luat startul pe data de 15 februarie 2009 și timp de peste o lună, patronatul nu a avansat nicio cifră, lăsând partenerul social să fiarbă în suc propriu. Sindicaliștii avansaseră o propunere la începutul tratativelor, solicitând o majorare salarială de 500 de lei, începând cu 1 mai 2009. Acum, constată că distanța dintre cererea lor și oferta conducerii este ca de la Pământ la Lună. După momentul de perplexitate, a urmat reacția de indignare a negociatorilor sindicali. „Le-am spus că fac mișto de noi” – dezvăluie Marin Florian. Iritarea e determinată în mare măsură de faptul că, pe tot timpul tratativelor, sindicaliștii au fost privați de informațiile necesare fundamentării și analizei critice a ofertelor. Partenerul social a solicitat date privind salariile și rezultatele economico-financiare în 2008, bugetul și fondul de salarii pe 2009, programul de producție pe anul în curs. „Conform legii, administrația companiei are obligația să ni le furnizeze, dar de fiecare dată când le-am cerut, a invocat faptul că datele nu au fost finalizate. Practic, negociem pe neve” - afirmă liderul sindical. Socoteala sindicală Totuși, reprezentanții salariaților au câteva repere pentru discuții. După socotelile lor, fundamentate pe stadiul de execuție al construcțiilor noi aflate în fabricație, în acest an vor fi livrate 6 nave, cu una mai mult decât în 2008. În curând, lucrările de montaj vor putea fi derulate simultan în trei docuri uscate, fapt ce va spori ritmul de fabricație. Liderii sindicali estimează că o bună parte din producția lui 2010 va fi realizată chiar din acest an. „Constatăm că productivitatea și intensitatea muncii cresc, fapt ce ne îndreptățește să nu fim de acord cu oferta administrației. Cei ce cred că oamenii nu mai sunt dispuși să facă grevă pentru a-și apăra drepturile se înșeală. Le-am spus celor din administrație: O să plângeți ca după Dolănescu, cu asemenea ofertă!” – spune Marin Florian. Fără replică După cum se bănuia la debutul negocierilor, va fi foarte greu să se ajungă la un compromis între cele două părți. Divergențele sunt numeroase. Spre exemplu, sindicatul solicită 4 până la 12 salarii compensatorii, în timp ce administrația susține că nu este nevoie de ele, pentru că nu se vor face disponibilizări. Nu s-a ajuns la un acord nici în chestiunea primelor și bonusurilor. Sindicatul apreciază că acestea nu se alocă în condiții de transparență și cere să fie consultat, așa cum prevede legea. „Când i-am întrebat după ce criterii s-au dat bonusuri unora sau altora, mi s-a răspuns că le-au acordat pentru ca respectivii să nu plece din unitate. Atunci i-am întrebat: de ce să nu primească toți angajații, ca să-i stabilizăm pe toți? N-au mai avut replică” - relatează liderul de sindicat. O istorie zbuciumată Nu se poate anticipa dacă se va ajunge sau nu la conflict de muncă. Dar se poate afirma, fără a greși, că istoria negocierilor colective de la DMHI a fost dintotdeauna tensionată și a mustit de conflicte și greve. Cea din 2007 a durat 22 de zile. Atunci, compania a pierdut o producție de 5.720.000 de euro, iar sindicatul a cheltuit circa 10 miliarde de lei vechi cu ajutoarele de grevă.