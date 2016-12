O româncă ar fi fost răpită în Egipt şi eliberată

O româncă ar fi fost răpită în Egipt și eliberată

Marţi, 23 Septembrie 2008

O româncă a fost răpită, după toate probabilitățile, în Egipt, alături de un grup de turiști occidentali, dar autoritățile române se feresc să confirme oficial această informație, preferând să aștepte elucidarea incidentului. La câteva ore după difuzarea știrii despre răpirea occidentalilor pe agențiile de presă străine, postul de televiziune arab al-Jazeera, citat de La Repubblica, anunța că turiștii au fost deja eliberați în Sudan, după ce au fost jefuiți. Informația nu a fost însă confirmată de nicio altă sursă și nici de autoritățile române. Anterior, consulul României la Cairo confirmase răpirea unei tinere femei din România. „Este vorba despre o tânără româncă, în vârstă de 30 de ani. Nu pot să comunic mai multe date până când autoritățile române nu confirmă cu exactitate informația”, a declarat Marian Stan, consulul României la Cairo. MAE român a înființat o celulă de criză pentru a gestiona situația, dar susținuse că nu poate confirma existența unui cetățean român în rândul turiștilor străini răpiți. „Este o doamnă care se afla într-un grup turistic din care mai făceau parte cinci italieni și cinci germani care făceau un tur în apropiere de granița cu Libia. Erau însoțiți de un grup de egipteni”, a mai spus consulul român. Consulul a declarat că a primit informația despre răpire „când a apărut pe agențiile de presă”. „Astăzi am comunicat la MAE despre răpire, după ce am avut toate datele”, a spus Stan, adăugând că nu a comunicat informațiile către MAE înainte ca știrea să apară pe agențiile de presă. Președintele Traian Băsescu a asigurat opinia publică de faptul că autoritățile și structurile de siguranță ale statului român mențin în permanentă legătura cu instituțiile partenere în cazul turistului român răpit luni în Egipt, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui, Valeriu Turcan. „Președintele României Traian Băsescu asigură opinia publică de faptul că autoritățile și structurile de siguranță ale statului român mențin în permanență legătura cu instituțiile partenere”, se arată într-o declarație de presă a purtătorului de cuvânt al președintelui. Declarația nu oferă alte informații sau amănunte. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat că MAE și-a activat canalele specifice de comunicare pentru situațiile de răpire, iar secretarul general al ministerului, Victor Micula, cel care a condus direcția pentru organizarea summitului NATO, a preluat conducerea celulei de criză. „Premierul Călin Popescu-Tăriceanu fost informat de MAE în legătură cu această situație și a cerut activarea celulei de criză, care să asigure sinteza informațiilor și coordonarea demersurilor ce se impun. MAE și-a activat canalele specifice pentru astfel de incidente, premierul dispunând ca secretarul general al ministerului, Victor Micula, să coordoneze activitatea în cadrul acestei celule. Așteptăm informații privind identitatea cetățea-nului român care s-ar afla în acel grup”, a spus Camelia Spătaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Guvernul a cerut MAE să își coordoneze demersurile cu cele ale autorităților egiptene, italiene și germane, a mai spus Spătaru. De asemenea, s-a făcut apel la autoritățile egiptene pentru a face eforturi pentru eliberarea ostaticilor fără a pune viața acestora în pericol, a precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului. Rugată să dea detalii despre cetățeanul român răpit, Camelia Spătaru s-a limitat la a spune că „din informațiile preliminare se pare că s-ar putea să fie vorba despre o femeie”. Românca făcea parte dintr-un grup de 19 persoane, 11 turiști europeni și opt cetățeni egipteni. care au fost răpiți în sud-vestul Egiptului, în apropierea graniței cu Sudanul, de către persoane înarmate care solicită o răscumpărare, a anunțat luni Ministerul Egiptean al Turismului. Ultima oră Românca răpită în Egipt se numește Oana Irina Kalis, are 34 de ani și este medic de profesie, stabilită în Germania. Oana Irina Kalis și-a luat biletul de călătorie în Egipt de la o agenție de turism din Germania, acolo unde locuiește. Femeia a fost răpită în regiunea Trens, la o distanță de 2 km de granița cu Sudanul. Kalis este de origine română și are pașaport eliberat la Iași, potrivit unor surse.