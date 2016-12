O presupusă înregistrare afectează cazul Iuliei Timoşenko şi tratamentul din închisoare / Video

O presupusă înregistrare afectează cazul Iuliei Timoșenko și tratamentul din închisoare / Video

Ucrainenii au păreri împărțite cu privire la o presupusă înregistrare video care o surprinde pe Iulia Timoșenko deplasându-se sprintenă în celula sa, în pofida acuzațiilor că i-au fost aplicate rele tratamente, și îmbrățișându-se romantic cu avocatul ei, relatează Financial Times în ediția online.Clipul, cu o rezoluție slabă, a fost difuzat pe postul național de televiziune la doar câteva ore după ce fostul premier a anunțat că face greva foamei pentru că a fost bătută de gardieni de la închisoare. Avocatul și membri din tabăra acesteia au declarat imediat că videoclipul este fals și are scopul să-i păteze reputația, scrie Financial Times.Însă un oficial de rang înalt din domeniul penitenciar a insistat ieri că înregistrarea este autentică. "Faptul că (înregistrarea) este reală este cu siguranță adevărat", le-a spus jurnaliștilor Serghei Sidorenko, adjunctul șefului sistemului penitenciar ucrainean, precizând că nu știe cum a fost făcută publică această înregistrare.Acuzațiile reprezintă o întorsătură bizară, în contextul acuzațiilor formulate de fostul premier cu privire la faptul că este persecutată, afectând relațiile Kievului cu occidentalii, comentează publicația britanică. În cazul în care înregistrarea este autentică, aceasta pare că va submina declarațiile lui Timoșenko conform cărora suferă de dureri de spate care aproape o împiedică să meargă.Clipul de trei minute, datat la 15 decembrie 2011, surprinde o persoană care seamănă cu Timoșenko mergând fără să fie ajutată pe tocuri înalte și apoi sărind în pat, în momentul în care o persoană neidentificată intră în celulă. Această persoană este văzută, ulterior, sărutând un bărbat care seamănă cu avocatul lui Timoșenko, Serghei Vlasenko.Încarcerată din august 2011, Timoșenko, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnată în octombrie la șapte ani de închisoare pentru abuz de putere. Opozanta, care denunță o răzbunare personală a președintelui Viktor Ianukovici, ales în 2010, cu scopul îndepărtării principalei sale adversare politice, a intrat de marți în greva foamei pentru a denunța "reprimarea politică" și violențele suferite în închisoare.