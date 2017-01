O pistă de biciclete şi un metrou de suprafaţă vor lega Mangalia de Balcik

O pistă de biciclete și un metrou de suprafață vor lega Mangalia de Balcik

La începutul acestei luni, la Mangalia, a avut loc inaugurarea Centrului de dezvoltare a turismului transfrontalier România - Bulgaria, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile și care are drept rol dezvoltarea turismului de pe litoral. Potrivit informațiilor oferite cu prilejul evenimentului de deschidere, în baza acestui proiect, factorii implicați au ca obiective amplasarea unei rețele formate din 15 info-chioșcuri, echipate cu soft specializat care vor dispune și de un sistem unic de înregistrare a sesizărilor turiștilor români și bulgari. De asemenea, vor fi realizate 4.000 de broșuri, 4.500 hărți turistice și alte 5.000 de pliante ce vor cuprinde punctele de atracție turistice din zona transfrontalieră. În paralel cu acestea, centrul de dezvoltare va organiza periodic târguri, conferințe și seminarii, în cadrul cărora se vor discuta problemele cu care se confruntă agenții economici din turism și se vor căuta soluțiile pentru rezolvarea lor. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 117.000 de euro prin Programul Phare, la care se adaugă co-finanțarea Consiliului Local Mangalia, în valoare de 33.000 euro. Un alt proiect ce va fi derulat la Mangalia, în perioada imediat următoare, are în vedere reabilitarea și amenajarea cheurilor din portul turistic, astfel încât acesta să poată asigura pe viitor 146 de locuri de acostare pentru ambarcațiuni de mici dimensiuni, precum și locuri de acostare pentru vasele de croazieră. În plus, la toate se vor adăuga platforme de promenadă și gradene și vor fi amenajate parcări și spații verzi. Valoarea finanțării nerambursabile, tot prin programul Phare, se ridică la 4,07 milioane de euro, la care se adaugă co-finanțarea Consiliului Local Mangalia, în valoare de 651 mii de euro. Tot legat de portul turistic din Mangalia, printr-un al proiect, de data aceasta cu finanțare nerambursabilă de șapte milioane euro, se vor realiza o serie de investiții menite să asigure o serie de facilități avansate în incinta acestuia. Astfel, se vor derula lucrări pentru asigurarea de apă potabilă la fiecare apuntament, prin hidranți de alimentare, vane și aparatură de contorizare, alimentarea cu energie electrică a fiecărui apuntament, dotarea cu hidrant de incendiu și montarea de instalații de lansare la apă și punere la uscat a navelor. Lista proiectelor continuă inclusiv în stațiunile din imediata apropiere a Mangaliei. Astfel, în zona Saturn-Venus, tot printr-un proiect finanțat prin programul Phare, se vor derula o serie de lucrări care vor duce la dezvoltarea turismului balnear și de agrement. Valoarea totală a investițiilor se ridică la aproximativ 5,1 milioane de euro, din care 4,26 milioane euro reprezintă fonduri nerambursabile, și vor fi utilizate la ecologizarea zonei, amenajarea unui parc de distracții, asigurarea iluminatului ambiental, a utilităților și a parcărilor și înființarea unor bazine de ape mezotermale pe plajă. De asemenea, în perioada următoare se vor mai adăuga alte cinci proiecte, care în prezent sunt analizate și conturate de Primăria Mangalia în colaborare cu primăria localității bulgărești Balcik. Acestea au în vedere înființarea unui metrou de suprafață care să lege stațiunile Balcik - Mangalia - Eforie, a unei piste de biciclete între Mangalia și Balcik, afilierea celor două localități la traseele navelor de croaziere de mari capacități, înființarea regatei internaționale anuală și organizarea de evenimente și promovare comună a turismului.