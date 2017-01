O pensiune din Bran nu primeşte constănţeni în gazdă

O pensiune din Bran nu primește constănțeni în gazdă

Proprietarii unei pensiuni din stațiunea Bran, județul Brașov, au decis să nu mai primească cereri de rezervare din partea constănțenilor. Și nu într-un mod subtil, ci fățiș. Pe site-ul pensiunii Cehov scrie clar: „Începând cu data de 5 ianuarie, nu mai primim cereri de rezervare din partea locuitorilor orașului CONSTANȚA.“ Așadar, nu este vorba despre interdicții pentru persoane din categorii sociale defavorizate, homosexuali sau adepți ai vreunui cult, criterii de discriminare la care face referire și legislația în vigoare. Nici vorbă. Interdicția este pentru „constănțeni”, clienți pe care proprietarii pensiunii i-au încadrat într-o categorie aparte. Prin urmare, persoanele cu buletin de Constanța, care vor încerca să facă o rezervare la această pensiune, se vor lovi de refuzul proprietarilor. Mai aveți o șansă în cazul în care un client fidel al unității de cazare garantează pentru dumneavoastră. Nu sunt singurele condiții bizare. Potrivit contractului de comercializare servicii, turiștilor le este permis să stea în spațiile comune, așa cum este livingul, doar până la ora 24. Potrivit aceluiași contract, „consumarea băuturilor alcoolice și alimentare este permisă doar în sala de mese, living și pe terasă, fiind interzis accesul cu acestea în camere”. Ne-am arătat interesați de o rezervare și am încercat să aflăm ce i-a determinat pe proprietari să refuze să cazeze constănțeni. În urma unei convorbiri telefonice, am aflat că proprietarii se plâng că au avut probleme destul de mari din cauza constănțenilor cazați în pensiune. Cu toate astea, ei recunosc că au și clienți permanenți din Constanța. „Este decizia noastră, nu consider că este o discriminare. Nu a fost vorba despre un singur incident, au fost repetate! Clienții nu au respectat formatul pensiunii noastre, deși noi am precizat de la început, așa cum facem cu toată lumea, care sunt condițiile noastre, că vrem să ținem liniște, vrem un anumit climat în pensiune! Ei nu au respectat deloc condițiile, iar incidentele au fost repetate. Nu a fost o decizie pe care am luat-o în urma venirii unei singure persoane sau a unui singur grup”, ne-a explicat Ioana Trandafir, cea care răspunde la telefonul la care turiștii pot face rezervări. Așadar, constănțenii nu mai au acces în pensiune pentru că sunt prea…gălăgioși. Legislația din România privind discriminarea nu face referire la criterii geografice. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare precizează că refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri și numeroși alți prestatori de servicii „datorită apartenenței acesteia/acestuia la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză” constituie contravenție. Nimeni nu s-a gândit, însă, că a fi locuitor al unui anume oraș din România poate constitui un dezavantaj atunci când încerci să găsești cazare într-o stațiune turistică.