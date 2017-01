O pensionară a găsit un portofel cu aproape 1.000 de lei şi l-a dus la Poliţie

O pensionară a găsit un portofel cu aproape 1.000 de lei și l-a dus la Poliție

Deși peste tot se vorbește de criza financiară iar infractorii dau atac după atac la bănci și casele de schimb valutar, în Constanța încă mai există oameni care nu și-au pierdut cinstea. O pensionară din Constanța a lăsat „mască” funcționarii de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) după ce s-a prezentat la sediul instituției pentru a lăsa un portofel, cu bani și acte, pe care îl găsise. În cursul zilei de 13 februarie, Iulica Ghiță, de 58 de ani, s-a dus să-și plătească factura la apă. Ajunsă în sediul RAJA, ea a observat pe jos un portofel. Femeia l-a luat, iar în momentul în care a văzut că în el se aflau bani și mai multe documente, s-a dus direct la Poliția de pe Cuza Vodă pentru a-l preda. Ea a ajuns în biroul unde se fac cărțile de identitate și le-a spus angajaților ce s-a întâmplat. „Am rămas impresionat că mai există și astfel de oameni care fac gesturi minunate”, a declarat șeful SPCLEP Constanța, Dezideriu Dudaș. Oamenii legii au numărat banii din portofel și au constatat că sunt 927 de lei. La scurt timp, ei au anunțat-o pe păgubașă să se prezinte pentru a-și ridica bunul pierdut. Când a auzit despre ce este vorba, Marcela Răducan a început să plângă de fericire că și-a recuperat banii, care proveneau din încasările asociației de proprietari unde lucrează. „Sunt credincioasă și probabil Dumnezeu m-a ajutat să-mi recuperez banii pierduți. Nici nu știu cum să-i mulțumesc femeii care a făcut un astfel de lucru, dar am să mă rog mereu pentru ea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcela Răducan. De partea cealaltă, Iulica Ghiță spune că a făcut exact ce i-a dictat conștiința. „Când am văzut că sunt așa mulți bani, primul meu gând a fost să mă duc la Poliție și să-i predau, ceea ce am și făcut. Nu am numărat banii când i-am găsit, de-abia la Poliție am văzut că sunt aproape 10 milioane de lei vechi”, ne-a spus femeia. Iulica Ghiță este o femeie simplă, locuiește într-o casă modestă și nu într-o vilă așa cum ar putea crede cineva. A lucrat ani de zile la CFR, dar acum este pensionară și are un venit de 700 de lei pe lună.