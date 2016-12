O nouă tulpină a gripei AH1N1

Un nou caz de infestare cu H3N2, o nouă tulpină a gripei AH1N1, a fost înregistrat în SUA, ridicând la 13 numărul persoanelor infectate cu acest virus, transmite CBC.Astfel, în 12 din cele 13 cazuri a fost vorba de persoane sub 18 ani. Se știe de asemenea că ultima persoană infestată cu noua tulpină a gripei porcine este o fetiță din Utah. Ea a urmat un tratament cu oseltamivir și acum se simte mai bine, potrivit medicilor. Întreaga ei familie a fost supusă testelor, dar nu a fost identificat vreun nou caz de infestare cu noul virus.Aceasta se pare a luat virusul în timpul vizitei la o fabrică de prelucrare a cărnii de porc cu o săptămână înainte de apariția primelor simptome ale bolii, a afirmat dr. Michael Jhung, de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.Înainte, cazuri de infestare cu H3N2 au fost semnalate în Indiana, Pennsylvania, Maine, Iowa și Virginia de Vest. Aproximativ 50% dintre persoanele contaminate au avut tangențe directe cu animale bolnave, însă ceilalți bolnavi nu au avut, aspect care îi îngrijorează pe epidemiologi. În opinia acestora din urmă, virusul AH1N1 a suferit mutații și în prezent se răspândește cu ușurință printre oameni.Conform experților, varianta care circulă în prezent are o genă a virusului ce a generat pandemia din 2009. Ei consideră că această genă crește capacitatea virusului de a infecta oameni. Categoria cea mai sensibilă la noua tulpină sunt copii sub 10 ani.