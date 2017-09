O noua specie de broasca a fost descoperita in India

Ştire online publicată Duminică, 27 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

In Muntii Gatii de Vest, India, se ascunde o creatura ciudata. Nu este mare si nu este frumoasa, insa a atras privirile biologilor care lucreaza in acea zona, relateaza IFL Science.Cercetatorii tocmai au descoperit o noua specie de broasca mov, pe care au numit-o "broasca mov Bhupathy", dupa celebrul herpetolog indian, Dr. Bhupathy Subramaniam, care a decedat in anul 2014.Cercetatorii au descris noua specie intr-un studiu publicat in revista Alytes. Acestia au descris amfibianul ca avand o piele fina, gri, cu tuse mov, ochii mici, ca doua margele si botul ca un rat de porc. Picioarele mici si grase ale broastei au "un interval restrans de miscare".Amfibianul traieste doar trei sezoane in muntii indieni, petrecandu-si majoritatea timpului sub pamant, in vizuine mici.Precum alte broaste, broasca Bhuphaty isi incepe viata drept mormoloc. Acestia pot fi gasiti in cascadele care se formeaza in sezonul musonilor.