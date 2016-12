O nouă întâlnire Obama-Putin la Summitul G20, EXCLUSĂ

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Casa Albă a anunțat că nu prevede o nouă întâlnire între președintele american Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin la Summitul G20 care are loc în weekend la Brisbane, în Australia. "Nu mă aștept" la o nouă întâlnire, a declarat Ben Rhodes, consilierul lui Obama, într-o conferință de presă la Naypyidaw, capitala Myanmarului, unde are loc Summitul ASEAN, la care președintele american participă.Întrebat despre natura discuțiilor pe care le-au purtat cei doi lideri marți, la Beijing, la Summitul APEC, Rhodes a evocat discuții "scurte, directe", în care Obama a insistat asupra "importanței respectării acordurilor de la Minsk"."În afară de (situația din) Ucraina, au abordat negocierile privind (dosarul nuclear al) Iranului, în care noi am cooperat cu rușii, și situația din Siria", a spus el.