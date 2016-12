O nouă decizie în cazul conflictului din estul Ucrainei

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vladimir Putin, François Hollande, Angela Merkel și Petro Poroșenko au discutat la telefon, vineri seară, cerând "respectarea strictă a angajamentelor" luate asupra dosarului ucrainean, fiind pentru prima dată, de la 30 aprilie, când are loc o discuție în acest format, numit "Normandia", a anunțat președinția franceză, citată de AFP.Noile discuții intervin într-un moment în care Kievul desfășoară o reformă constituțională, ce prevede mai multă autonomie pentru regiunile separatiste proruse, din estul Ucrainei. Occidentul consideră această reformă ca un pas major spre soluționarea politică a conflictului, ce a făcut peste 6.500 de morți în cincisprezece luni."Această dinamică (a reformei constituționale) trebuie menținută pentru ca toate măsurile de la Minsk să fie eficiente până la sfârșitul acestui an. Organizarea de alegeri locale, în conformitate cu legislația ucraineană și respectarea angajamentelor fiecăruia, va fi un factor determinant", a anunțat Președinția franceză, într-un comunicat de presă, după finalizarea discuțiilor."Aceste progrese ale procesului politic trebuie să meargă împreună cu respectarea strictă a angajamentelor luate de toate părțile în materie de securitate. Este esențial pentru succesul viitoarelor alegeri", a adăugat Palatul Elysee.Cei patru lideri "au reafirmat rolul central al OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), în special în ameliorarea aplicării încetării focului și verificarea retragerii armelor grele. Trebuie făcut totul pentru ca observatorii să dispună de libertate de acțiune și mijloacele necesare exercitării misiunii lor", se mai precizează în comunicat.Parlamentarii ucraineni au făcut primul pas, joi, spre o reformă constituțională de a acorda mai multe puteri consiliilor aleșilor locali și regionali din regiunile separatiste. Însă, contrar așteptărilor rebelilor, reforma nu confirmă definitiv statutul semiautonom al teritoriilor sub controlul lor.Moscova a denunțat-o, vineri, evocând o "parodie ce nu ar trebui să păcălească pe nimeni", amintește France Presse.