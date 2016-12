O nouă armă în combaterea terorismului: telefonul

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Locuitorii New York-ului pot de acum înainte să utilizeze o nouă aplicație telefonică pentru a semnala autorităților orice activitate suspectă în cadrul eforturilor împotriva amenințării teroriste, relatează AFP.Guvernatorul Andrew Cuomo a anunțat luni instituirea aceastei aplicații gratuite, 'See something, send something' (Vedeți ceva, trimiteți ceva), care permite locuitorilor statului New York să trimită ușor în câteva click-uri, de pe telefonul lor, o fotografie sau un text scurt Centrului de informații al statului.Utilizând aplicația, ei trebuie să-și spună numele și numărul de telefon, putând apoi să facă fotografia și s-o trimită direct sau să utilizeze o fotografie deja făcută. Dacă trimit un text, li se cere să ofere 'detalii pe cât posibil'.Guvernatorul Cuomo a mai anunțat luni angajarea a 46 de polițiști de către Autoritatea Transporturilor (MTA) pentru a crește capacitățile antiteroriste în transporturile în comun, în special în gările Grand Central și Penn Station.'Aceste noi eforturi sunt elemente esențiale în lupta noastră împotriva terorismului', a indicat el într-un comunicat, reamintind de asemenea că securitatea a fost întărită după atentatele din 13 noiembrie de la Paris, scrie Agerpres.