O minoră dintr-un centru de plasament a decedat la scurt timp după ce a fost externată din spital

Un medic de la Serviciul Urgență din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța este acuzat de malpraxis de către responsabilii de la Protecția Copilului. O minoră de la Complexul „Orizont” Constanța a decedat la scurt timp după ce a fost externată din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Spitalul așteaptă rezultatele necropsiei. Vineri, 19 septembrie, angajații centrului au sunat la Serviciul de Ambulanță pentru a o transporta pe Ionela Dîrnea la Spitalul Județean pentru investigații și reechilibrare hidroelectrolitică. După acordarea primelor îngrijiri și efectuarea investigațiilor medicale, medicul de gardă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a dispus tratarea minorei ambulatoriu, deși starea ei era gravă, se arată într-un comunicat al consiliului județean. Minora a revenit în centru în jurul orei 15,30. După doar trei ore, starea minorei s-a agravat, fapt care a determinat angajații instituției de protecție a copilului să apeleze din nou la Serviciul de Ambulanță. Din nefericire, echipajul care a ajuns la centru nu a făcut decât să constate decesul minorei. Asta se întâmpla la ora 19,05. Minora a prezentat încă de la naștere diagnosticul de microcefalie, la care s-au adăugat pe parcurs sindromul piramido-extrapiramidal, retardul psihic sever cu limbaj absent și epilepsia mioclonică progresivă. La Centrul „Orizont” se află în îngrijire doar cazurile grave de handicap. „Ei nu știu să se plângă, să ne spună ce-i doare. Sunt copii care și atunci când dorm le pui mâna pe piept să vezi dacă mai respiră”, ne-a mărturisit șeful centrului de plasament, Felicia Gheorghiu. Ea ne-a spus că, din cauza imobilizării la pat și a atrofiei musculare, minora avea constipație cronică. În noaptea de dinainte a avut trei scaune pe parcursul nopții, dimineața al patrulea scaun de consistență diminuată. „Pentru că exista riscul de deshidratare, am încercat să-i administrăm lichide, dar nu a vrut să le primească, ceea ce a constituit pentru noi un semnal de alarmă. Am solicitat ajutorul ambulanței”, povestește Felicia Gheorghiu. „Trebuia ținută sub observație mai mult timp” Petre Dinică, directorul Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, spune că „poate nu reușeau medicii să mențină copila în viață, însă ar fi trebuit să facă tot ceea ce se putea face în astfel de cazuri. Una este să rămână sub supravegherea medicilor și alta este să o trimiți în centrul de plasament și să o lași în grija unui educator”, acuză Dinică. „Trebuia ținută sub observație mai mult timp, asta le reproșăm medicilor“, a concluzionat el. Conform declarațiilor directorului de la Protecția Copilului, minora de la centrul de plasament a fost tratată de dr. Dana Bălteșiu, medic primar medicina de urgență. Tot ea i-a semnat și biletul de externare din spital. „Pe bilet scrie că i s-a făcut doar o aerocolie marcantă”, precizează directorul. Pe înțelesul tuturor, minorei i s-a făcut o clismă și i s-a pus o perfuzie. Contactată telefonic, dr. Dana Bălteșiu ne-a spus că minorei i s-au făcut analizele necesare și a fost examinată de două ori de către medicul chirurg de gardă. „Chirurgul a stabilit că nu este necesară internarea, ținând seama de motivele pentru care a venit la urgență. Îmi amintesc că era un copil impresionant”, ne-a spus medicul. Anchete în desfășurare La Centrul Orizont din cadrul Protecției Copilului a fost demarată o anchetă administrativă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul. Și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța va face propria anchetă, așa cum ne-a spus dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al instituției. „Este un deces cu semne de întrebare. Așteptăm rezultatele autopsiei”, a precizat dr. Stoian. Pe lângă anchetele de la spital și la centrul de plasament, s-a transmis o sesizare de malpraxis la Colegiul Medicilor din România privind modul în care medicul de gardă s-a achitat de îndatoriri și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul și a persoanelor responsabile. Șeful centrului „Orizont” ne-a spus: „Părinții naturali ai copilei au fost anunțați, însă nu credem că se vor ocupa de înmormântare, pentru că niciodată nu s-au interesat de soarta ei”.