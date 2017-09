O insulă italiană se oferă să găzduiască copii de migranți pentru a-și menține școala deschisă

Ştire online publicată Luni, 04 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O mică insulă italiană se oferă să găzduiască copii de migranți împreună cu părinții lor pentru a nu fi nevoită să își închidă școala, relatează Agepres.ro."Din păcate, noi nu avem destui copii pentru a o menține deschisă", a declarat primarul din Ventotene, Gerardo Santomauro, dând vina pe depopularea insulei.În această localitate, școala medie — în Italia, pentru copii cu vârste între 11 și 14 ani — are doar doi copii înscriși în acest an și nu va avea niciunul în următorii doi ani, dacă nu sosesc noi veniți.Santomauro speră ca pentru acest an consiliul educațional regional să permită școlii să înceapă cursurile, în ciuda numărului redus de elevi. Consiliul trebuie să cadă de acord — și să plătească — pentru profesorii care vin din Italia continentală.Pentru 2018, primarul speră să primească minori migranți neînsoțiți de 10-15 ani sau familii cu copii mici. El a declarat că insula și locuitorii ei ar avea probleme să accepte mai mulți.Italia, principalul punct de debarcare pentru bărcile cu migranți spre Europa, se confruntă cu un sentiment anti-migranți în creștere. În urma unor acorduri ale guvernului cu Libia, sosirile de migranți au scăzut în ultimele săptămâni.Ventotene are aproximativ 300 de rezidenți permanenți și se află la circa 76 de kilometri de coasta Napoli. Dacă școala sa se închide, cea mai apropiată alternativă este în Italia continentală, la o distanță de 2 ore cu feribotul.Insula este cunoscută ca locul de naștere al Uniunii Europene, pentru că acolo a fost scris un manifest pentru unitatea europeană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial de către antifasciști exilați.