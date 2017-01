O generaţie nouă se lansează la Eurovision

Să sperăm că nu vom regreta din nou!

O generație nouă se lansează la Eurovision

Sâmbătă, 10 Ianuarie 2009.

Anul acesta au fost selecționate mai puține nume consacrate decât anul trecut, lăsând loc tinerilor interpreți. „Dorim ca spectacolul din acest an să fie cel mai bun din toate timpurile. Piesele vor aduce în față o generație tânără. Dorim să găsim piesa care să aducă România în acel Top 5", a spus Dan Manoliu, șeful delegației care se va prezenta la Moscova. El a adăugat că semifinalele, respectiv finala au fost programate mai devreme decât anul trecut (semifinalele vor avea loc pe 27, respectiv 29 ianuarie, iar finala, pe 31 ianuarie), pentru ca piesa câștigătoare să poată fi promovată cât mai devreme. Manoliu a mai spus că este în discuții un contract cu un trust media foarte important pentru o mai bună promovare a României la Eurovision. Juriul care selectat cele 24 de piese a fost format din: Răzvan Popescu, Bogdan Miu, Sanda Cepraga, Viorel Gavrilă, Adrian Despot, Mihai Georgescu, Mihai Trăistariu, Cătălin Crișan, George Popa, Zoia Alecu și George Natsis (președinte). Deocamdată nu a fost stabilită componența juriului pentru următoarele etape ale concursului. George Natsis s-a declarat mulțumit de modul în care s-a desfășurat jurizarea, spunând că selecția melodiilor a fost influențată de faptul că „Eurovision nu este doar un festival de creație, ci se are în vedere și spectacolul, starea pe care o creează”. Anul acesta, la selecția națională a Eurovision au fost înscrise 209 piese, 32 fiind respinse pentru că nu s-a respectat regulamentul de înscriere, a subliniat Liana Săndulescu, managerul proiectului Eurovision. Aceasta a spus că, anul acesta, față de edițiile anterioare, interpreții au semnat formulare tip prin care garantează autenticitatea pieselor pe care le interpretează. În cazul în care este descoperit un plagiat, interpretul este obligat să returneze suma de bani alocată de TVR pentru promovarea piesei sale până la data descoperirii plagiatului. Potrivit organizatorilor, bugetul de anul acesta este unul „de austeritate”. Artistul care va fi ales va reprezenta România la concursul Eurovision 2009, care va avea loc la Moscova, între 9 și 16 mai. Concursul Eurovision se va desfășura la Complexul Sportiv Olympiisky. Costurile de pregătire și organizare a competiției în capitala rusă se vor ridica la un miliard de ruble (30 de milioane de euro). Anul trecut, România a fost reprezentată la Eurovision de Nico și Vlad Miriță, care au participat în concurs cu piesa „Pe o margine de lume”, clasându-se pe locul 20 din 25. Câștigătorul competiției a fost rusul Dima Bilan, care a evoluat alături de violonistul Edvin Marton și de patinatorul Evgheni Plușenko. *** Piesele selecționate sunt: 1. FERICIREA MEA LA NAIBA PLEACĂ Interpret: Tina (ex. POPS) 2. AM PORNIT DE LA ZERO, RESTUL DEPINDE DE VOI Interpret: ZERO 3. LOVE IS A BEAUTIFUL SOMETHING Interpret: Elena Gheorghe 4. ELEFANTUL ALB Interpret: Tabassco 5. GO ON... AND YOU WILL SEE THE LIGHT Interpret: Adrian Molnar 6. NICIUNDE NU E MAI BINE CA ACASĂ ȘI NICIODATĂ NU E PREA TÂRZIU Interpret: Juan Xavier 7. DESTINAȚIA EUROVISION Interpret: Nico & Moni-k 8. SOCIETATEA ZILELOR DE AZI... Interpret: Red Blonde 9. LET THE MUSIC PLAY Interpret: Cătălin 10. MUZICA ESTE CLOPOTUL CE VORBEȘTE CU CERUL Interpret: Costi 11. VERDE Interpret: Irina Popa 12. DON’T LEAVE Interpret: Alin Nica 13. SHOUT Interpret: Popas Band 14. CLEAR SOUNDS Interpret: Etnic 15. ȘTIU CĂ AM TRĂIT PENTRU CĂ AM SIMȚIT Interpret: Besa Kokedhima (din Albania) 16. FĂRĂ MUZICĂ, VIAȚA E MAI PUSTIE Interpret: Alexa 17. NU VOI FI UN OM OBIȘNUIT PENTRU CĂ AM DREPTUL SĂ FIU EXTRAORDINAR Interpret: Floriana Pachia 18. CEEA CE NU TE DOBOARĂ, TE FACE MAI PUTERNIC Interpret: Adina Drăgoescu 19. DRAGOSTEA SE POATE ASCULTA Interpret: Cristina Șchiopu 20. YOU ARE PRESENT IN MY EVERY PRAY... Interpret: Blaxy Girls 21. LOVE WAS NEVER HER FRIEND Interpret: Dalma 22. UN CÂNTEC DUREAZĂ PUȚIN DAR RĂMÂNE ÎN AMINTIRE PENTRU TOTDEAUNA Interpret: IMBA 23. ZBOR ÎNALT Interpret: Romeo Zaharia 24. ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE Interpret: Alexa.