O femeie paralizată a învăţat să picteze cu ochii

O femeie paralizată a învățat să picteze cu ochii

Ştire online publicată Luni, 12 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie paralizată de la gât în jos și-a refăcut viața cu ajutorul unui computer care urmărește mișcările ochilor săi.Sarah Ezekiel, care are boala neuronului motor, folosește tehnologia pentru a vorbi, pentru a trimite emailuri, pentru a-și stabili întâlniri sau pentru a lua legătura cu prietenii și familia. Ea a reușit și să își continue pasiunea de a picta și are atât de mult succes, încât acum are propria expoziție.Computerul Tobii Eyegaze urmărește mișcările ochilor cu ajutorul unui instrument cu infraroșii. Astfel, utilizatorii controlează mouse-ul cu ochii: ei pur și simplu se uită la ecran și mișcă cursorul din ochi. Pot selecta un element prin clipire sau uitându-se la el pentru o perioada mai mare de timp.Tehnologia a ajutat mii de oamenii, o parte din ei suferind de vătămări ale coloanei vertebrale, să devină mai independenți."Totul era superb pentru mine până la 34 de ani. Eram căsătorită, fericită, aveam o fetiță și eram însărcinată cu al doilea copil. Eram sănătoasă, într-o stare fizică bună și mă bucuram de sarcina mea (...) Apoi, în februarie 2000, am observat niște slăbiciuni în brațul stâng și am început să am probleme de vorbire. După două luni am aflat că aveam boala neuronului motor. S-a întâmplat rapid și eram înspăimântată", povestește Sarah."Toată lumea mea a fost distrusă. Căsnicia mea s-a stricat în timp ce eu deveneam din ce în ce mai incapabilă. Nu puteam să mai am grjiă fizic de copiii mei și am intrat într-o stare de depresie puternică. Acum sunt un părinte singur, handicapat și sunt complet dependentă de îngrijitori pentru orice (...) Însă am reușit să ies din starea aia", mai spune femeia.Ea are acum custodie totală a celor doi copii ai săi și își petrece timpul pictând cu ochii. Ea a înființat și o fundație non-profit, iar banii obținuți din vânzarea tablourilor sale vor fi folosiți pentru cumpărarea unui computer Tobii Eyegaze pentru cei care nu își permit.