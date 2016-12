O femeie de 72 de ani a devenit, pentru prima dată, MAMĂ

Joi, 12 Mai 2016

Daljinder Kaur, în vârstă de 72 de ani, a dat naștere unui băiețel sănătos pe care l-a numit Arman Singh.Femeia a născut copilul pe 19 aprilie al acestui an, la 46 de ani de la căsătorie și după aproximativ 20 de ani de menopauză, scrie Descoperă.Disperată să aibă un copil, Kaur și-a îndeplinit dorința datorită metodei de fertilizarea în vitro. Tehnica FIV presupune fertilizarea ovulului în afara uterului, într-un tub de testare.Soțul femeii, Mohinder Singh Gill (79 de ani), a călătorit cu Kaur încă din 2013 din Amritsar în trei orașe din India (Punjab, Hisar, Haryana) pentru a asigura succesul tratamentului.După două încercări nereușite de FIV, Kaur a rămas însărcinată în iulie anul trecut."Femeia a venit la mine, singură, pentru prima dată în 2013, după ce a citit despre noi într-un studiu", a declarat medicul Anurag Bishnoi, embriolog și proprietarul Centrului Național de Fertilitate și Testare Tube Baby din Hisar (India).Acesta este al doilea caz similar la acest centru. Primul caz a avut loc în 2006 când o femeie de 70 de ani, pe nume de Rajo Devi, a dat naștere la o fetiță. În 2008, o femeie în vârstă de 66 de ani a dat naștere la tripleți - doi băieți și o fată - la același centru."Acesta este al doilea nostru record în ce privește FIV la femeile în vârstă care a fost destul de reușit. Dar nu toate femeile sunt apte să conceapă. În cazul lui Kaur Daljinder a fost nevoie de intervenția unui cardiolog, dar și a altor specialiști în realizare analizelor pentru a ajunge la condiția fizică necesară unei sarcini", a declarat doctorul Bishnoi.Din fericire pentru ea, rapoartele medicale Kaur au fost normale, iar femeia a fost aptă de a rămâne însărcinată."Am început să lucrăm în 2013, dar prima încercare a eșuat, ceea ce este normal. După șase luni, a avut loc o altă încercare care, de asemenea, nu a reușit. În cele din urmă, cea de-a treia încercare a fost cu succes ", a declarat Anurag Bishnoi.În ceea ce privește cauza infertilității femeii, medicii spun că a fost cel mai probabil o cauză a blocării tubare."Trompele uterine au fost blocate și nu s-a făcut nici o încercare de a detecta cauza atunci când femeia mai avea menstruație. Procedura ar fi fost mai simplă dacă atunci s-ar fi făcut anumite eforturi ", a spus medicul.Soțul acuză lipsă de conștientizare care nu i-a lăsat să meargă la un consult medical."A fost , fără îndoială, jenant să nu putem face un copil, dar am fost ocupați toată viața noastră cu litigii și abia am avut timp să ne gândim la asta. Dar după ce am ajuns să avem un pic mai mult timp, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, ne-am decis să încercăm să facem un copil. Articolul de ziar a fost văzut la un moment oportun, aș spune", a povestit soțul femeii, Mohinder Singh Gill, un fermier și acum un tată mândru.Părinții au decis să-l numească pe băiețel Arman Singh.