O decizie în Guvernul finlandez privind Schengen s-ar putea lua la finele lunii

Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat sâmbătă că ministrul finlandez al Afacerilor europene i-a spus, într-o întâlnire, că va susține formalizarea susținerii aderării la Schengen de către Guvernul de la Helsinki, care ar putea lua o decizie în acest sens la finele lunii februarie, informează Mediafax."Am avut o întâlnire cu ministrul finlandez al Afacerilor Europene, Alexander Stubb. Am discutat și poziția Finlandei privind aderarea la Spațiul Schengen. El a spus că Finlanda în continuare va susține varianta franco-germană cu primirea în două etape în cursul acestui an, dar o decizie finală se va lua în Guvernul finlandez la sfârșitul lunii februarie. Din perspectiva Ministerului finlandez al Afacerilor Europene această soluție va fi promovată", a declarat Diaconescu pentru Mediafax.El a adăugat însă că "rămâne ca și celelalte evaluări care vor fi făcute și în legătură cu MCV să fie avute în vedere".Ministrul a precizat că în acest moment mesajul lui Stubb i se pare "un semnal politic corespunzător", cu atât mai mult cu cât în cazul Finlandei Guvernul este cel care decide mandatul de urmat la Consiliile UE.Întrebat dacă un raport nefavorabil pe MVC este de natură să schimbe poziția Guvernului Finlandei privind Schengen, ministrul a spus: "Nu am discutat în această relație pentru că rapoartele pentru Bulgaria și România nu sunt făcute publice, dar nu cred că o abordare europeană pe care Finlanda o promovează va putea face o astfel de disociere. Dar rămâne de văzut în funcție de concluziile pe care fiecare stat le va trage după ce va primi rapoartele. Acestea sunt elaborate de experții Comisiei, dar sunt judecate la nivel național de statele spațiului Schengen".Pe de altă parte, întrebat ce semnale are în legătură cu raportul MCV referitor la România care urmează să fie publicat săptămâna viitoare, el a precizat că este vorba despre evaluări tehnice, obiective, pe care fiecare țară le poate interpreta în funcție de propriile standarde."Rapoartele sunt tehnice, obiective, iar modul în care fiecare țară le va interpreta depinde de standardele și criteriile pe care fiecare țară le are în vedere. Dar în opinia mea, cel puțin în ceea ce privește România, soluțiile politice de acum înainte ar trebui să fie, pe baza acestui raport, cât se poate de bune", a spus ministrul.Întrebat dacă Finlanda este dispusă să nu mai aștepte și raportul final din vară pe tema MCV pentru a-și definitiva poziția privind Schengen, ministrul a spus că nu poate anticipa un astfel de lucru.