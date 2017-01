O constănţeancă reprezintă România la Miss World 2007

O constănțeancă reprezintă România la Miss World 2007

Mâine, în China, mai precis la Sanya, un orășel de 485.000 locuitori ce aparține insulei Hainan, are loc o nouă ediție a tradiționalului concurs de frumusețe Miss World, aflat la ediția 57. De data aceasta, România va fi reprezentată de o constănțeancă de 19 ani și 1,78 m, Elena Roxana Azoiței. Absolventă 2007 a secției de științe sociale a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, cu media 9,50, actualmente este studentă anul I la Universitatea „Hyperion“ din București, secția jurnalism. Mariana Negrilă, sora ei, ne declara că, după ce o perioadă a făcut sport de performanță, pe la 14 ani s-a hotărât să se dedice pasiunii ei pentru modelling. „Eu am îndrumat-o spre stilism, dar ea a ales jurnalismul, respectiv o facultate al cărei orar îi permite să întrețină și un job. Lucrează de la vârsta de 16 ani în această branșă, iar acum, ca studentă, reușește să se întrețină singură”. Așa cum spunea sora ei, a fost solicitată să prezinte pentru majoritatea caselor românești de renume, printre ultimele apariții pe catwalk numărându-se cea pentru casa de modă Cătălin Botezatu, a cărui rochie, de altfel, o va purta în seara galei de la Miss World, sâmbătă, 1 decembrie. De asemenea, a mai lucrat ca hostess la ultima ediție a Salonului auto, precum și la alte show-uri, dar demnă de remarcat ni se pare colaborarea cu renumitul designer internațional Alexander McQueen. „Răsfoind“ site-ul www.tianya.cn, pe care puteți viziona toate frumusețile participante, dar de pe care nu vă așteptați să aflați prea multe amănunte, fiind în limba chineză, am putut „înțelege” de ce reprezentanta țării gazdă se situează printre favorite. Dar vorba surorii Elenei: „Indiferent cum o cotează chinezii, pentru noi este pe primul loc!“. La ediția de anul trecut, reprezentanta țării noastre - Ioana Valentina Boitor, din Satu Mare, clasată chiar pe podium, pe locul doi, n-a purtat cine știe ce stindarde ale păcii sau te miri ce alte sloganuri fluturate la finele acestui concurs, dar cu certitudine i-a crescut cotația pe piața modellingului. Ceea ce îi dorim și constănțencei noastre! Mult succes!