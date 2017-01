O companie olandeză va extrage 22.176.623 euro din porturile maritime româneşti

O companie olandeză va extrage 22.176.623 euro din porturile maritime românești

Licitația organizată de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru lucrările de dragaj și excavații în porturile Constanța, Midia și Mangalia a fost câștigată de compania „Van Oord Dredging and Marine Contractors”, din Olanda. O afacere pe credit Adina Baz, directorul domeniilor portuare, care deține și funcția de președinte al comisiei de licitații, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”, că în cazul în care nu vor exista contestații, în termen de zece zile de la data comunicării rezultatului competiției, se va trece la semnarea contractului. Imediat după aceea, firma olandeză se va apuca de treabă. Licitația a avut doi participanți. Compania olandeză s-a oferit să extragă cei 3,4 milioane metri cubi de material, din bazinele portuare, în decurs de 18 luni, pentru suma de 22.176.623 euro. Cel de al doilea competitor prezentase o ofertă șoc. Belgienii se angajau să facă lucrarea pentru suma de 17.026.710 euro, într-un interval de timp de… 43 ani și 4 luni. Evident, în ciuda prețului mai mare, oferta olandeză a fost apreciată ca fiind rezonabilă și, drept urmare, a fost acceptată. Afacerea prezintă marele avantaj că se realizează cu credit – executant. Administrația portuară va achita prestația într-un interval de 5 ani. Aceasta a fost, de altfel, condiția de preselecție cea mai dură. Dintre cele 17 firme care au cumpărat caietul de sarcini al licitației, doar cele două s-au încumetat să prezinte oferte. Competiția adâncimilor Asigurarea adâncimilor este crucială pentru atragerea fluxurilor de mărfuri, a navelor de mare capacitate. Între porturile de la Marea Neagră se duce o adevărată competiție pentru creșterea pescajelor. Până în prezent, portul Constanța se află în fruntea întrecerii. Mineraliere de mare capacitate precum „SG Enterprise” (211.385 tdw), care a venit în iulie 2000, din Australia, cu o încărcătură de 192.554 t de minereu de fier, pot fi operate fără probleme, grație adâncimilor de 17,6 m din danele 79 - 80. În contrast, portul Varna Est oferă adâncimi de maximum 9 m, portul Varna Vest - 11 m, portul Balcic - 7,5 m, portul Odessa - 12,3 m, în terminalul de containere, și 12,5 m, în terminalul petrolier și de gaze. În toate aceste porturi se execută lucrări de dragaj, astfel că, în viitorul apropiat, harta adâncimilor portuare de la Marea Neagră va trebui corectată. Necazuri sub apă Problema principală a portului Constanța constă în faptul că adâncimile nu sunt uniform repartizate. Ele cresc dinspre nord spre sud, iar din această cauză investițiile și traficul de mărfuri tind să se deplaseze dinspre Constanța spre Agigea. Din acest motiv operatorii din portul vechi sunt mai atenți la orice centimetru de sub ape și au pretenții mai mari de la administrația portuară. Necazurile actuale se datorează și faptului că, în perioada de construcție a portului Constanța, lucrările de excavație nu au fost duse la bun sfârșit. Spre exemplu, în terminalul „Comvex”, în danele 79 – 80 și 84 – 85, adâncimea reală este mai mică cu 2 metri față de cea nominală. Din această cauză nu pot intra nave la capacitatea pentru care a fost proiectat terminalul. Asemenea probleme există în danele 122 – 123, din dreptul terminalului de containere, în danele 51 – 52, de la „Socep”, precum și în danele 64 – 65. La Mangalia, situația este de-a dreptul critică. Adâncimea la accesul în port a ajuns, de la cota nominală de 9 m, la 5 m și un pic. Cine e „Van Oord”? Câștigătoarea licitației, compania „Van Oord Dredging and Marine Contractors”, deține o tradiție de peste 100 de ani în domeniul lucrărilor hidrotehnice. În perioada 27 - 31 octombrie 2007, ea a făcut o demonstrație cu nava „Ham 316", o dragă maritimă absorbant - refulantă, operând pe șenalul de acces în portul Constanța, în zona danelor 79 - 81 și în bazinele de manevră din capul molurilor III și IV. În numai cinci zile, „Ham 316" a dragat 120.000 mc de material. Spre comparație, companiile care au prestat anterior acest serviciu pentru CNAPMC au dragat 400.000 mc în trei ani (aproximativ 133.000 mc pe an). Nava a mai dragat, în 2007, în porturile Varna și Odessa. Firma olandeză are și alte afaceri la Constanța. Pe data de 28 martie, ea a semnat contractul cu „Rompetrol” pentru instalarea unui sistem de descărcare a țițeiului în largul mării, care va permite operarea tancurilor de până la 160.000 tdw. Contractul este în valoare de 56 milioane euro. Execuția proiectului va începe în această lună și se va încheia până la finele anului 2008. Pe 29 aprilie, „Van Oord Dredging and Marine Contractors” a mai câștigat un contract de 22 milioane euro, pentru executarea lucrărilor de dragaj în vederea extinderii Aeroportului „Brisbane”, din Queensland, Australia. Utilajele firmei olandeze vor scoate 2 milioane metri cubi de nisip din mare și le vor pompa pe uscat, în aria de expansiune a aeroportului.