O britanică s-a căsătorit cu fiul lui ben Laden

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O britanică s-a căsătorit cu unul dintre fiii lui Osama ben Laden, după ce s-au cunoscut în timpul unei vacanțe, și va cere autorităților viză pentru ca soțul său să poată vizita Marea Britanie, afirmă „The Times”, în ediția electronică de miercuri. Britanica a spus că este conștientă de faptul că unii oameni vor fi ostili acestei căsătorii. Printre numeroasele comploturi teroriste legate de noul ei socru figurează atentatele sinucigașe din Londra de la 7 iulie 2005, complotul de la 21 iulie 2005 și recentele atacuri eșuate din Londra și Glasgow. „Nu am făcut altceva decât să mă căsătoresc cu omul de care m-am îndrăgostit - pentru mine el este doar Omar. Sper că oamenii își vor aminti cum este când te îndrăgostești. Este cea mai frumoasă persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Sufletul său este pur, este pios, tăcut, un adevărat gentleman și este cel mai bun prieten al meu”, a povestit britanica. Felix-Browne, care a fost căsătorită de cinci ori până acum, l-a întâlnit pe fiul lui ben Laden în Egipt în septembrie, în timp ce urma un tratament pentru scleroză multiplă. Ea a povestit că povestea de iubire a început când viitorul ei soț a văzut-o călărind lângă Marea Piramidă. S-au căsătorit în ceremonia islamică în Egipt și în Arabia Saudită și așteaptă permisiune de la autoritățile de la Riyad pentru a ofi-cializa căsătoria.O britanică s-a căsătorit cu unul dintre fiii lui Osama ben Laden, după ce s-au cunoscut în timpul unei vacanțe, și va cere autorităților viză pentru ca soțul său să poată vizita Marea Britanie, afirmă „The Times”, în ediția electronică de miercuri. Britanica a spus că este conștientă de faptul că unii oameni vor fi ostili acestei căsătorii. Printre numeroasele comploturi teroriste legate de noul ei socru figurează atentatele sinucigașe din Londra de la 7 iulie 2005, complotul de la 21 iulie 2005 și recentele atacuri eșuate din Londra și Glasgow. „Nu am făcut altceva decât să mă căsătoresc cu omul de care m-am îndrăgostit - pentru mine el este doar Omar. Sper că oamenii își vor aminti cum este când te îndrăgostești. Este cea mai frumoasă persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Sufletul său este pur, este pios, tăcut, un adevărat gentleman și este cel mai bun prieten al meu”, a povestit britanica. Felix-Browne, care a fost căsătorită de cinci ori până acum, l-a întâlnit pe fiul lui ben Laden în Egipt în septembrie, în timp ce urma un tratament pentru scleroză multiplă. Ea a povestit că povestea de iubire a început când viitorul ei soț a văzut-o călărind lângă Marea Piramidă. S-au căsătorit în ceremonia islamică în Egipt și în Arabia Saudită și așteaptă permisiune de la autoritățile de la Riyad pentru a ofi-cializa căsătoria.