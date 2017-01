O bază de date a Guvernului SUA a fost piratată din China

Ştire online publicată Vineri, 11 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Hackeri chinezi au reușit să pătrundă în fișiere ale administrației americane cu informații personale ale funcționarilor federali, dezvăluie cotidianul The The New York Times (NYT) în ediția de joi.Hackerii au acționat în martie și s-au interesat de dosarele a zeci de mii de persoane care au aplicat în vederea obținerii unor acreditări în domeniul securității, scrie cotidianul, citând oficiali americani sub protecția anonimatului.Această dezvăluire apare în cursul vizitei secretarului de Stat american John Kerry în China, unde a catalogat pirateria informatică un "duș rece" pentru economie.În acest nou caz de piraterie informatică, intrușii au reușit să acceseze informații de pe computerele Office of Personnel Management - Departamentul american care gestionează situația funcționarilor americani. Computerele au fost blocate ulterior, scrie Mediafax.