O asistentă româncă, eroină în SUA: A salvat viaţa unor bebeluşi în timpul uraganului Sandy

O asistentă româncă, eroină în SUA: A salvat viața unor bebeluși în timpul uraganului Sandy

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O asistentă româncă a devenit eroină în America. Curajul ei și al celorlalte colege de la un spital din New York a fost apreciat de Barack Obama. Președintele american le-a dat exemplu pentru felul în care au reacționat în timpul uraganului Sandy, când au salvat mai mulți bebeluși, informează ABC News.Ele reprezintă "ce are mai bun America", a declarat președintele.Clădirea spitalului a fost afectată de o uriașă pană de curent, iar aparatele care-i țineau în viață pe micuții născuți prematur s-au oprit. Bebelușii cu probleme de respirație sau cu afecțiuni cardiace aveau nevoie să fie evacuați de urgență, pentru a rămâne în viață.Românca Claudia Roman și colegele sale i-au luat în brațe pe copii și au coborât cu ei, pe scări, de la etajul al nouălea al clădirii. Asistentele au povestit apoi că abia vedeau pe unde mergeau și au reușit cu greu să-și sincronizeze pașii pentru a nu-i afecta prea mult pe bebelușii bolnavi."În mod obișnuit, nu am coborî cu copiii în brațe, pe o scară, în întuneric", a declarat Claudia. "Am fost extrem de îngrijorată, îmi tot spuneam: să nu mă împiedic, ar fi de neiertat".