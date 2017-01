O armată de angajaţi pentru două proiecte europene pe an

O armată de angajați pentru două proiecte europene pe an

Din septembrie până astăzi, Direcția Generală de Afaceri Europene din cadrul Consiliului Județean Constanța s-a mai îmbogățit cu ceva personal. La ședința extraordinară de marți, președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, a declarat că numărul angajaților din direcția cu pricina se ridică la 54, în condițiile în care la începutul lunii septembrie, Constantin Brăgaru, directorul de la afaceri europene, avea în subordine 43 de angajați. De menționat că, în momentul preluării direcției de către Brăgaru, aceasta se numea „Direcția de Integrare Europeană“ și avea 15 angajați. Dar, iată cu ce se lăuda Direcția de Afaceri Europene din cadrul Consiliului Județean Constanța la începutul lunii septembrie. Potrivit unei adrese semnate de însuși directorul Brăgaru, direcția fusese partenern în perioada 2005 – 2006n în două proiecte PHARE, respectiv „Buletin de Informare Financiară“ și „Dezvoltarea accesului la informații și oportunități prin Centrul de asistență socială“. Ambele proiecte au fost finalizate în luna mai, iar valoarea lor s-a ridicat la 22.855 euro, respectiv 23.045 euro. Tot în septembrie, anul acesta, s-a încheiat, potrivit programării, și proiectul „Getting ready for Europe”, derulat în cadrul programului „Logo East”, în perioada 2006 – 2007, și finanțat de Asociația Municipalităților Olandeze. Acesta s-a ridicat la valoarea de 68.000 de euro. În cele trei proiecte menționate, direcția de afaceri europene a consiliului județean a avut statut de beneficiar. Ca partener, direcția pentru a cărei liniște, la propriu, vom plăti, începând de anul viitor, cel mult… 10.000 de euro pe lună, a figurat în proiectul „Festivalul Zilele Murfatlarului“, derulat împreună cu Primăria Basarabi și Municipalitatea Shabla – Bulgaria, pe 8 și 9 septembrie. De la începutul acestui an, direcția s-a implicat, ca beneficiar, în implementarea proiectului „Un muzeu al secolului XXI pentru turiștii din Constanța“, a cărui valoare este de 2,5 milioane de euro. Proiectul constă în reabilitarea structurii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța și este finanțat de Guvernul Elen prin programul Hiperb. La începutul lunii septembrie, proiectul se afla în faza de execuție a expertizei tehnice și a proiectului tehnic. Tot ca beneficiar, direcția condusă de Brăgaru a mai bifat pentru anul în curs un proiect PHARE CBC, în parteneriat cu municipalitatea Dobrich, Bulgaria, proiect cu o valoare de 50.000 de euro și, cu statut de partener, este prinsă într-un altul cu Universitatea Ovidius“. Așadar, cam aceasta ar fi pe scurt activitatea desfășurată de cei peste 50 de angajați ai Direcției Generale de Afaceri Europene din Consiliul Județean Constanța, anul acesta: două proiecte în care consiliul este beneficiar și un al treilea în care este partener. Nu este de neglijat nici faptul că multe proiecte se derulează doar pe hârtie sau cel mult într-un cadru restrâns, între cunoscuți. Și aici menționăm numai proiectul „Getting ready for Europe”, proiect luat la întâmplare, la care ar fi trebuit să ia parte reprezentanți ai tuturor administrațiilor locale din județ. Din păcate, nu am identificat încă un primar care să fi auzit de proiect. Cât despre participare… Cu toate acestea, direcția are toate șansele ca începând de anul viitor să beneficieze de un spațiu nou, pentru care constănțenii vor plăti o chirie de 10.000 de euro pe lună. O chirie modestă, dacă ne luăm după spusele președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, pentru un imobil în care să huzurească în continuare, în liniște, cei peste 50 de angajați păstoriți de Brăgaru.