NYT: UE vrea să se înarmeze nuclear! Liderii europeni analizează o posibilă distanțare de SUA

Ştire online publicată Luni, 06 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii Uniunii Europene analizează posibilitatea lansării unui program nuclear comunitar construit în jurul arsenalului atomic deținut de Franța, afirmă surse citate de cotidianul american The New York Times.Conform acestui plan, arsenalul nuclear francez va fi reconfigurat pentru a proteja restul Europei. Programul nuclear ar urma să intre sub comandament european, cu o finanțare și doctrină militară la nivel comunitar, scrie realitatea.net.Ideea creării unui arsenal nuclear european este analizată în contextul în care Uniunea Europeană nu vrea să mai fie dependentă de Statele Unite în materie de apărare.Chiar dacă nicio țară nouă nu va obține armament nuclear prin acest plan, aplicarea acestui model ar constitui o escaladare fără precedent a puterii colective a Europei și o separare radicală de Statele Unite conduse de Administrația Donald Trump.Inițiatorii propunerii admit că acest plan va trebui să depășească obstacole enorme pentru a se concretiza. Însă discuțiile pe tema unui plan de "eurodisuasiune" sunt deja în centrul atenției, în principal în Germania, un stat-cheie în orice plan european.