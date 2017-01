„Nuuuuuu, nu muşca din măr!“

La Teatrul pentru copii, un savuros spectacol se dă și în sală:

„Nuuuuuu, nu mușca din măr!“

La Teatrul pentru copii și tineret Constanța, a fost week-endul „Albei ca zăpada“, cu o avanpremieră sâmbătă seară și cu o premieră duminică dimineață. S-a jucat cu casa închisă, un succes mare la publicul de toate vârstele. O viziune proaspătă și dinamică asupra minunatei atmosfere a poveștii Fraților Grimm ne oferă regizorul Bogdan Drăgulescu cu noua premieră a Teatrului pentru copii și tineret Constanța - „Albă ca zăpada și cei șapte pitici“. Toate porțile către tărâmul basmului se deschid și o lume plină de culoare și fantezie își așteaptă oaspeții - aceasta ar fi invitația la noul spectacol al teatrului, o piesă care pune un accent deosebit pe imagine, efecte vizuale. În ansamblu, spectacolul conceput de Bogdan Drăgulescu păstrează firul poveștii clasice, dar ingeniozitatea regizorului și fantezia scenografică, mânuită cu dibăcie de Daniela Drăgulescu, folosirea păpușilor și a actorilor în același timp creează o atmosferă plină de ritm în care binele învinge întotdeauna răul. O coloană sonoră antrenantă semnată de Liviu Possi îndeamnă publicul la aplauze și dansuri spontane chiar printre rândurile sălii. Din distribuția noului spectacol fac parte Alina Niță (studentă în anul al IV-lea la Facultatea de Teatru a Universității „Ovidius”, la clasa prof. Lică Gherghilescu), Clara Ghiuvelechian, Dana Manolache, Daniel Minciună, Adrian Bădilă și Lucian Zaharia. Însă, pe lângă povestea de pe scenă, orice reprezentație la Teatrul pentru copii are un farmec aparte, cu atât mai mult cu cât micii spectatori cunosc foarte bine basmul clasic, iar evoluția evenimentelor este urmărită cu sufletul la gură. Spectatorii simt nevoia interactivității cu personajele, atrăgându-le atenția eroilor când e bine și când nu să facă un anumit gest. Toate energiile zecilor de copii sunt canalizate spre a determina frumosul și binele să învingă, astfel încât „zgomotul de fond“ din timpul spectacolului devine un deliciu. „Nu, nu mușca din măr!“, „Acum trebuie să o pupi!“, „Vezi că o să dai peste niște pitici!“ - s-au auzit din sală. Pe 5 decembrie, „Motanul încălțat“ se joacă la „Țăndărică“ Teatrul pentru copii și tineret Constanța participă la Festivalul „Bucurii pentru copii. Spectacole de colecție”, organizat între 3 și 9 decembrie de Teatrul „Țăndărică”, din București. Piesa aleasă pentru acest festival este „Motanul încălțat“, prezentată, recent, cu succes, și la Festivalului de teatru „Povești pentru copii și oameni mari” de la Alba Iulia. „Motanul încălțat”, de Charles Perrault, este semnat de Cristian Pepino, iar scenografia aparține Cristinei Pepino. Trupe din Bulgaria, Spania, Australia, Suedia și Ungaria mai sunt invitate, alături de trupe românești, la festivalul de la Teatrul „Tăndărică” din București. Stagiune de iarnă, în aer liber, în Orășelul Copiilor Ca în fiecare an, de pe data de 6 decembrie, trupa Teatrului pentru copii și tineret Constanța animă atmosfera de sărbătoare în Orășelul copiilor. Directorul teatrului, Lică Gherghilescu, ne-a declarat că pentru stagiunea în aer liber din acest an s-a optat pentru piesele „Scufița roșie”, „Iată vin colindătorii”, „Fata babei și fata moșneagului”, „Anotimpuri cu povești”. De anul viitor, spectacole și sâmbăta „La orice spectacol jucăm cu casa închisă, capacitatea sălii fiind mică. Dacă spectacolele din cursul săptămânii sunt jucate la cererea școlilor cu care avem contracte de colaborare, cea mai mare aglomerație este în ziua de duminică, la reprezentațiile tradiționale pe care le avem de la ora 11. De anul viitor, ne gândim să oferim spectacole și în ziua de sâmbătă, pentru a evita situațiile neplăcute în care părinții sunt nevoiți să se întoarcă acasă pentru că nu au mai avut loc în sală, ne-a declarat Lică Gherghilescu.“