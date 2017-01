„În Constanța nu există interlopi, ci doar găști de cartier“

Nuredin Beinur se dezice de lumea interlopă

Despre Nuredin Beinur s-au scris multe în ultimii ani, devenind cunoscut opiniei publice mai ales după ce a fost cununat de Nicu Gheară. Numele său a fost asociat cu lumea interlopă, cu tot felul de afaceri, cu mediul politic din Mangalia și județul Constanța. Nimeni, însă, nu a aflat povestea lui Nuredin Beinur, spusă chiar de el. Într-un interviu acordat „Cuget Liber”, Beinur ține să demonteze miturile cu interlopi, reglări de conturi sau bătăi cu săbii în plină stradă, care s-au creat în jurul lui. Totuși, el nu a dorit să discute despre relația cu omul de afaceri Nicu Gheară Al Capone s-ar răsuci în mormânt „Sunt sătul de toate poveștile cu interlopi. Am fost băgat în prea multe chestii din astea, cred că s-a ajuns prea departe. Toți spun că Beinur a făcut, Beinur s-a bătut, însă Beinur nu are și nici nu a avut vreodată vreo anchetă în care să fi fost implicat. Nu am și nici nu am avut dosar penal, nu am fost niciodată cercetat, nu am fost reținut sau arestat de polițiști niciodată, nici măcar cinci minute, nu am avut măcar o amendă penală. Am cazierul curat. Ce fel de interlop sunt eu, dacă polițiștii sau procurorii nu m-au anchetat sau măcar să fi făcut o cercetare în ceea ce mă privește? Chiar credeți că toți polițiștii sunt proști sau corupți? Nu e așa. Ci nu au avut niciodată vreun motiv să facă asta. Și nu există un polițist în toată țara asta care să spună că Beinur i-a dat ceva sau l-a mituit. Nu există!”, a declarat Nuredin Beinur, susținând că, oricum, el nu crede că în județul Constanța există interlopi sau mafioți. „În Constanța, nu există interlopi, ci doar găști de cartier. Ce interlop e ăla care dă foc la o mașină, sparge două geamuri la un bar și se bate cu vecinul de peste drum? Dacă ar auzi Al Capone cine îi sunt urmașii, s-ar răsuci în mormânt. Ăștia sunt băiețași de cartier și atât”. „Totul până la familie“ Cu toate că, la început, se amuza când citea de el prin ziare sau vedea la televizor ce a mai făcut „în calitate de interlop”, acum acest termen pare să îl deranjeze. „Am spus și mai devreme, cred că ajunge. Am familie, am o fetiță, nepoți. Nu vreau să sufere ei pentru chestia asta cu Beinur interlopul. Vă dați seama că astfel de zvonuri circulă, mai ales prin ziare. Nu vreau ca fetița mea să fie privită altfel sau marginalizată de colegii de clasă pentru că tatăl ei ar fi nu știu cine. Părinții, când află astfel de lucruri, își învață copiii să stea departe de fiica mea, și nu vreau să se întâmple așa. Totul până la familia mea”, spune Nuredin Beinur. De asemenea, el susține că această faimă i-a dăunat și în afaceri. A vrut să încheie o tranzacție imobiliară cu cineva din Cluj, însă, în momentul în care partenerul de afaceri a auzit ce renume are, s-a retras și nu a mai parafat înțelegerea. Reputația i s-a creat de la o firmă de pază și invidia vecinilor Dar, totuși, toate aceste povești cu interlopi au plecat de undeva. Deși reneagă numele de interlop, Beinur recunoaște că a fost prieten cu Săceanu, un personaj cel puțin dubios al Constanței. De unde i s-a născut reputația, ne povestește chiar Beinur. „Recunosc că nu am fost ușă de biserică, însă nu am făcut nimic ilegal sau ceva care să necesite intervenția poliției. Când eram tânăr, am făcut lupte libere, așa că mă mai luam la trântă cu unul, cu altul, dar doar așa, să ne arătăm mușchii. De aici și până la interlopi, la bătăi cu topoare și săbii, e însă distanță lungă. S-a tot vorbit că m-am bătut cu Săceanu, că am vrut să îi iau afacerile. Numai prostii. Eu și Săceanu eram prieteni. Și acum ne înțelegem foarte bine. Când spuneau polițiștii că se băteau oamenii lui Săceanu cu cei ai lui Beinur, noi eram la mine acasă, la un pahar de vin. Sunt mulți, inclusiv polițiști, care au avut interesul ca povestea să iasă așa. Dar nu le-a ieșit fiindcă nu a fost nicio bătaie. Cred că renumele ăsta mi se datorează în primul rând de la firma de pază pe care am avut-o. Apărând interesele și securitatea oamenilor de afaceri din Mangalia care ne plăteau, mi s-a creat o imagine negativă. Normal, noi păream băieții răi, dar așa sunt toate firmele de pază, pentru asta sunt plătite. De asemenea, e vorba și de invidia multora. Au văzut că îmi merge bine și au inventat repede tot felul de scenarii, că fac afaceri ilegale. Eu, însă, am făcut bani din comerț, imediat după Revoluție. Aduceam mărfuri din afară și le vindeam în țară. În timp ce eu stăteam cu orele prin vămi, să aduc, să fac bani, ei stăteau acasă și se uitau la televizor. Apoi au văzut că azi mi-am făcut o vilă, mâine mi-am luat mașină și au început invidiile și vorbele. Așa sunt românii, nu ai ce să le faci”. „Eu am adus Class One la Constanța“ Originar din Mangalia, dar stabilit de mai mulți ani în București, Beinur are majoritatea afacerilor concentrate în sudul județului, mai ales în stațiunea Neptun. Deține mai multe magazine, discoteci, terase și are în derulare mai multe proiecte imobiliare. „Toate afacerile mele sunt perfect legale, controlate și verificate de toate instituțiile statului. Anual, plătesc taxe și impozite de zeci de miliarde de lei (n.r. - vechi). Am contacte de afaceri cu oameni foarte importanți din Europa și nu numai. Spre exemplu, cursa de Formula 1 pe apă, Class One, eu am adus-o la Constanța. Organizatorii s-au întâlnit cu mine prima dată și m-au întrebat dacă nu mă interesează să organizăm în România un astfel de eveniment. Eu i-am dus la Mazăre. Tot ca o noutate, de curând am fost cu Adrian Mutu prin Neptun și l-am convins să investească în sta-țiune. E sigură treaba. Mutu va investi într-un hotel”, spune el. Probleme cu Primăria Mangalia În ceea ce privește susținerea lui pentru anumiți politicieni din Mangalia și din județul Constanța, Nuredin Beinur susține că el, în calitate de agent economic și investitor, va sprijini tot timpul autoritățile locale, indiferent cine va fi primar. „Nu mă interesează politica și nici nu m-a interesat. Pe mine, ca agent economic, mă interesează să pot colabora eficient cu autoritățile locale, indiferent de cine este primar. Nu am nicio treabă cu partidele politice și nici nu vreau să mă implic. Din păcate, atunci când consilierii se ceartă, au de pierdut investitorii. De șase luni de zile aștept ca Primăria Mangalia să îmi dea un PUZ pentru construcția unui complex rezidențial, însă nici până acum nu am primit răspuns. Am înțeles că se ceartă consilierii cu primarul și de aceea primăria este blocată. Ei nu știu că au fost aleși și sunt plătiți pentru a servi interesele cetățenilor, nu să se bată ei între ei”, a mai declarat Beinur.