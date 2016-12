Numărul muncitorilor români și bulgari din Marea Britanie a atins un nou record

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul românilor și bulgarilor care au venit să lucreze în Marea Britanie a atins un nou record, conform statisticilor oficiale, informează miercuri The Daily Telegraph. Datele oferite de Biroul Național de Statistică arată că până la sfârșitul lunii septembrie pe teritoriul Marii Britanii lucrau un număr de 189.000 de cetățeni din cele două țări est-europene, o creștere cu 31.000 față de trimestrul precedent.Cu toate acestea, cifrele arată o primă scădere a numărului de muncitori din Marea Britanie proveniți din toate celelalte țările membre ale Uniunii Europene per ansamblu în decursul a peste un an de zile. La sfârșitul lunii septembrie pe teritoriul Marii Britanii se aflau 1.817.000 de muncitori din UE, comparativ cu numărul de 1.847.000 la sfârșitul trimestrului precedent. Totuși, numărul cetățenilor europeni proveniți din țări cu probleme economice — precum Spania, Italia și Grecia — a continuat să crească în mod constant în ultimul an, scrie Agerpres.