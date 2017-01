Numărul adolescentelor din Constanţa care au avortat la cerere, dublu faţă de anul trecut

Numărul adolescentelor din Constanța care au avortat la cerere, dublu față de anul trecut

Tinerii își încep viața sexuală de la vârste din ce în ce mai fragede, iar una dintre consecințe este apariția sarcinilor nedorite. Educația sexuală în rândul tinerilor din România a devenit o necesitate - fapt reliefat atât de medici, care au constatat o scădere a vârstei de la care se începe viața sexuală, cât și de statisticile organizațiilor din domeniu. De exemplu, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) clasează România pe locul doi în Europa, după Marea Britanie, la numărul de nașteri în rândul adolescentelor. Educația sexuală în școli La începutul anului școlar 2008/2009, cadrele didactice și cele medicale de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” au demarat proiectul educativ „Informează-te, protejează-te, alegerea îți aparține”, cu scopul de a veni în sprijinul tinerilor cu teme precum contracepția, abstinența, sarcina, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală. Pe parcurs, în proiect au fost cooptați și elevii altor șase instituții de învățământ din Constanța. „Ne dorim să dezvoltăm la elevi deprinderi corecte pentru menținerea sănătății, cu precădere a celei sexuale care, din informațiile vehiculate și din statisticile Ministerului Sănătății, se dovedesc a fi insuficient cunoscute sau ignorate de preadolescenți, adolescenți și tineri”, a arătat Manuela Vaseliu, asistent medical principal, unul dintre coordonatorii proiectului. Vineri dimineață, elevii din cele șapte unități școlare implicate și-au prezentat lucrările concepute pe marginea subiectelor cu tematică sexuală, în fața colegilor, profesorilor și a unui juriu format din cadre medicale. Pliantele, afișele, eseurile și filmulețele realizate denotă interesul adolescenților, ba chiar faptul că și-au făcut „temele” cu conștiinciozitate. Au închipuit o scrisoare a unei eleve însărcinate către colegii de clasă, prin care le atrăgea atenția să nu-i urmeze exemplul - este vorba de elevii Colegiului Tehnic „Alexandru I. Cuza”. Elevii de la Grupul Școlar „Emil Palade” au imaginat o poveste de dragoste cu un final trist, iar liceencele de la Liceul Teoretic „Traian” au atras atenția asupra ceea ce însemnă avortul pentru organismul și psihicul femeii. Au mai fost atinse teme precum infecțiile cu transmitere sexuală, de către elevii de la Liceul „Lucian Blaga” și importanța metodelor contraceptive, de tinerele de la „Emil Palade”. La final însă, tinerii și-au dat în petic, uitând că aspectele învățate nu trebuie să rămână la stadiul de teorie. „La vârsta de 18 ani consider că este major și ar fi trebuit să-și fi început deja viața sexuală”, a replicat Claudia Antonache, de la Grupul Școlar „Emil Palade” la o întrebare a colegelor privind atitudinea vizavi de sex. Ba chiar unul dintre elevii de la Colegiul Tehnic „Alexandru I. Cuza” s-a grăbit să afirme că nu ar refuza o partidă de sex, dacă prietena lui i-ar propune. O singură minoră sub 15 ani a avortat în 2009 Statisticile întocmite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța demonstrează că sunt numeroase cazurile în care tinerii uită de povețele primite. Astfel, în primul trimestru din 2008 au fost înregistrate 118 tinere, cu vârste cuprinse între 15 - 19 ani, care au suferit întreruperi de sarcină; în 2009, la același segment de vârstă, statistica a crescut la 125 de adolescente. „La tinerele cu vârsta sub 15 ani, în ambele perioade, situația a rămas constantă: am înregistrat un singur avort incomplet”, ne-a declarat dr. Tanța Culețu, director adjunct al DSP Constanța. Sunt numeroase cazurile de avort spontan - 84 de minore s-au aflat în această situație în 2009 -, iar medicii spun că este consecința firească a grabei tinerilor. „Chiar dacă ovarele sunt apte de re-producere, bagajul hormonal, atât al mamei, cât și al partenerului, nu este capabil să susțină o sarcină până la termen”, a arătat dr. Culețu. Îngrijorător este faptul că s-a dublat numărul avorturilor provocate la solicitarea adolescentelor: în primele trei luni ale lui 2008 au fost consemnate 17 astfel de cereri, în vreme ce de la începutul anului în curs medicii au primit deja 40 de solicitări de la tinere până în 19 ani. „Cifrele adunate nu reflectă însă realitatea. De vreo patru ani, legea nu mai obligă cabinetele de medicină private să raporteze situația avorturilor la minore. Statistica noastră este strânsă de la spitale, Policlinica cu plată și o clinică privată. Dar dacă este să luăm în calcul și cabinetele private, numerele ar fi mai mari”, a atras atenția directorul adjunct al DSP.