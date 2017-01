Lecții de anatomie pe viu

Nudism sub privirile curioase ale copiilor

S-au dus vremurile în care nudismul se practica doar între gardurile opace, departe de ochii celor care nu acceptau exhibiționismul și libertatea absolută. Acum, nudismul se practică în văzul lumii. Nu în toate stațiunile, ce-i drept. Din Mamaia, nudiștii au fost izgoniți. Acum, nu mai vezi turiști care să facă plajă în costumul lui Adam și al Evei. Doar pe porțiunea de plajă dintre Mamaia și Năvodari mai sunt turiști care se aventurează să facă plajă fără costum de baie. La Costinești, însă, pe plaja îngustă din apropierea epavei, la Golful Francezului, nudiștii se simt în largul lor. Nu țin cont de faptul că la câțiva metri de ei sunt oamenii cu costume de baie, veniți la mare cu copiii. Se desfată la soare, expunându-și părțile intime cât mai vizibil cu putință. La 2 Mai, nudiștii vin în familie. Sunt clienți fideli ai sătucului sălbatic din apropierea Vamei. Cei mai mulți au între 30 și 40 de ani. La Vama Veche, plaja din partea de sud e destinată nudiștilor, dar nu e delimitată în niciun fel de celelalte sectoare. De altfel, curajoșii fac plajă în costumul lui Adam și al Evei și în alte zone de pe plaja din Vama Veche, chiar dacă de jur împrejurul lor sunt doar oameni îmbrăcați în costume de baie. Turiștii spun că nu sunt deranjați de faptul că la doi metri de ei exhibiționiștii își expun goliciunea. „Pe mine nu mă deranjează faptul că acești oameni fac nudism. E alegerea lor și, oricum, Vama Veche este cunoscut drept un loc al nonconformiștilor. Practica asta e foarte veche, doar că, din câte am înțeles, mai demult, aveau locuri amenajate”, ne spune Irina Pică, din Oradea. De cealaltă parte, familiile care au venit la plajă cu copiii se arată deranjate de atitudinea celor care aleg să facă plajă nud. „Nouă nu ni se pare normal să vii și să te dezbraci complet pe o plajă unde sunt și copii. Am văzut că sunt nudiști într-o parte a plajei. Unii sunt veniți în familie…Probabil că fac educație sexuală copiilor la mare”, povestește o familie din Cluj-Napoca. Nonconformiștii ajunși la vârsta a treia își aduc aminte cu nostalgie de vremurile în care mergeau în 2 Mai și se bucurau de libertate deplină. „Era tare frumos, era liniște, sălbăticie cât cuprinde. Acum au manelizat totul. Am făcut nudism, era importantă apropierea cu natura. Eram doar noi și marea”, ne povestește Ioana Orzu, o turistă din București. Cei care practică nudismul spun că nu își doresc să iasă în evidență sau să fie repudiați de cei din jur. Pur și simplu, spun ei, prin nudism își manifestă libertatea deplină. Nudismul este vechi de secole. Spre exemplu, grecii și romanii se ghidau după ideea „haine doar când este necesar”. Înotul și alte sporturi se practicau nud, iar acest lucru este demonstrat de frescele și sculpturile care amintesc de jocurile olimpice. În secolul al XX-lea, în anii ‘60 a apărut „curentul nudism”. Spiritele revoluționare susțineau acceptarea corpului omenesc așa cum era el, așa că nudismul a fost acceptat ca un stil de viață. Trecând de la costumele de baie clasice, până la cele în care femeile aveau voie să stea la soare topless, nudismul și-a făcut loc, încet-încet, pe plaje.