Majoritatea studenților nu profită de facilitățile de transport

Nu votează pentru că nu-i interesează

Ministerul Educației, Tineretului și Cercetării a hotărât ca studenții care se află în alt oraș față de cel natal să beneficieze de o călătorie dus - întors cu trenul rapid, accelerat sau personal, pentru a merge acasă să voteze. Biletul de călătorie va fi eliberat pe baza buletinului sau a cărții de identitate, dar tânărul trebuie să prezinte o dovadă că destinația reprezintă domiciliul stabil. Pe bilet vor fi trecute numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate, CNP-ul și localitatea de domiciliu, iar călătoria se poate face gratuit în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie. Facilitatea poate fi accesată de tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani. Mulți dintre studenții Universității „Ovidius”, care vin din afara municipiului Constanța, profită de această facilitate, considerând-o binevenită. Studenții cazați în Căminul Energetic sunt „echilibrați” în ceea ce privește poziția față de exercitarea dreptului la vot: „Astăzi, cu trenul de 20 voi merge acasă la Fetești, ocazie cu care mă voi duce și să votez. I-am mai auzit pe alți doi colegi de-ai mei că vor merge acasă să voteze”, a spus Nicușor Frățilă, student anul II la Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă. Unii studenți și-au exprimat, în schimb, pesimismul legat de numărul celor care vor merge la vot, în condițiile în care luni, 1 decembrie, va fi zi liberă, în continuarea week-end-ului: „Nu mă duc acasă în această perioadă. Cred că mulți își vor lua un mini-concediu și nu cred că se vor duce acasă”, a spus Adriana Iorga, studentă la Facultatea de Administrație și Afaceri, anul III, în cadrul Universității din București, în vizită la prietenul său. Alte planuri are Mihaela Gheorghe, studentă anul I la masterat în cadrul Facultății de Științe Economice: „Nu mă duc acasă, pentru că stau tocmai la Caracal. Mi-ar fi plăcut să merg, dar oricum, chiar dacă m-aș fi dus acasă n-aș fi mers la vot. Nu mă interesează. Dacă se alegea președintele sau primarul aș fi mers la vot”. Aceeași poziție este împărtășită și de Constantin Becu, cazat în căminul Pescărie II, student anul III la Facultatea de Științe Economice (căruia îi cerem scuze că l-am trezit din somn): „Sunt din Medgidia, dar nu mă duc acasă să votez pentru că nu mă interesează”. Georgiana Costache, studentă anul II la Facultatea de Științe ale Naturii, a plecat ieri, acasă, la Cernavodă, pentru a vota, dar și pentru a-și vedea familia. Colega de cameră, Loredana Oprișan, și-a exprimat, însă, unele dubii legate de prezența sa la vot: „Cred că o să merg acasă la Medgidia, dar nu cred că mă voi duce să votez”, a spus studenta. Tot în sfera dubiilor se află și Andreea, studentă la Facultatea de Litere: „O să merg acasă la Călărași, dar nu știu dacă mă voi duce la vot, pentru că nu prea știu cu cine să votez”, a spus aceasta. Colega sa de cameră are un motiv întemeiat pentru care nu poate merge la vot, nici măcar să-și vadă familia în week-end: „Nu mă duc acasă pentru că lucrez”, a spus Anca, studentă la Facultatea de Farmacie. În celălalt cămin de la malul mării, Pescărie I, studenții se împart în aceleași tabere: „Nu mă duc acasă să votez, pentru că nu mă interesează”, a spus Valentin Băducă, student în primul an la Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului. „Pulsiunea” civică este activată în ceea ce îi privește pe Alexandru Petcu și pe Ion Hudițeanu, studenți la Facultatea de Medicină, respectiv la Facultatea de Litere, care susțin că vor merge la vot, ei fiind din Ploiești și Slobozia. Gratuitatea călătoriei va constitui, cu siguranță, un procent important în decizia studenților de a pleca acasă pentru a vota. Sau doar pentru a-și revedea familia.