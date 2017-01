„Nu văd România într-o situaţie catastrofală, nici măcar dificilă“

Președintele Traian Băsescu:

„Nu văd România într-o situație catastrofală, nici măcar dificilă“

Sindicatele ar trebui să renunțe la mișcările de protest până în decembrie, iar discuțiile pe marginea salariilor ar trebui reluate în timpul guvernării viitoare, măririle fiind, însă, condiționate de aplicarea reformelor. Apelul președintelui Băsescu de a înceta mișcările sindicale a fost completat, aseară, de referiri la situația României, în contextul economic actual, șeful statului susținând că „România are toate condițiile să nu fie consistent afectată de criză”. În ajunul campaniei electorale, președintele Traian Băsescu a ales să facă cunoscute prioritățile României. „Se încheie un ciclu electoral și începe altul”, și-a motivat șeful statului ieșirea de aseară, din cadrul unei conferințe de presă. Mizând pe un exercițiu de imaginație, Băsescu a prezentat România anului 2020 - 2030, imagine care „nu arată deloc bine”, în opinia lui Băsescu, și asta în condițiile în care educația, sănătatea, administrația publică nu vor fi supuse reformelor, chiar dacă acestea „nu sunt aducătoare de voturi”. „Fără reforme în aceste domenii, nu vom evolua pozitiv”, a menționat Băsescu. Făcând trimitere la „deprecierea sistemului educațional”, la „forța de muncă slab și mediu calificată”, la continua descreștere a numărului populației, Băsescu a vorbit aseară despre „o realitate care poate fi totuși corectată”. Revendicările salariale trebuie corelate cu reformele „Din 1990, obiectivul a fost numai creșterea salariilor”, a mai atras atenția aseară președintele Băsescu. În acest context, șeful statului a catalogat drept îndreptățite revendicările salariale, dar a făcut mențiunea că veniturile trebuie corelate cu reformele în domeniile respective. „Am rugămintea să se renunțe la mișcările sindicale”, a menționat Băsescu, completând că discuțiile pot fi reluate după instalarea viitorului guvern. Condiția pusă de Băsescu a fost aceea de a se corela solicitările de ordin financiar cu aplicarea reformelor, în caz contrar, România riscând să intre într-un proces de regres. Fondurile europene vs. „banul public clientelar” Un alt aspect abordat de președintele Băsescu în intervenția sa de aseară a fost cel referitor la fondurile europene. Șeful statului a atras atenția că „România nu a atras nici un cent” din fondurile europene și riscă să piardă banii care îi revin în calitate de țară membră a Uniunii Europene. Băsescu nu a ezitat să justifice și dezinteresul manifestat de români până în prezent față de fondurile europene: „Trebuie să terminăm cu ideea nemărturisită că nu ne interesează banii europeni pentru că aceia trebuie cheltuiți cu reguli”, menționând astfel că se preferă banul public care este „folosit clientelar”. „Ne trebuie voință și cap” „Nu susțin că România nu va fi afectată de criza financiară, dar susțin că avem toate mijloacele pentru a evita o criză dramatică. Ne mai trebuie voință și cap să utilizăm toate pârghiile de care dispunem”, a declarat Traian Băsescu referitor la criza economică internațională și implicațiile pe care aceasta le are în România. „Nu văd România într-o situație catastrofală, nici măcar dificilă”, a mai completat Băsescu. „România are soluții de diminuare a efectelor crizei”, a spus șeful statului, amintind aici de banii de la Uniunea Europeană, 32 de miliarde de euro, ce-i revin României până în 2013, precum și de banii puși la dispoziție de Banca Europeană de Investiții, 30 de miliarde de euro pentru statele europene, pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și pentru infrastructură. La toate acestea se adaugă un sistem bancar solid, potrivit lui Băsescu. În ceea ce privește datoria publică externă a României, Băsescu a ținut să precizeze că aceasta se ridică la 11 miliarde de euro și nu 61 de miliarde, așa cum se vehiculează. Rezerva bugetară a României este, potrivit șefului statului, de 27 de miliarde de euro, „cea mai mare de la Revoluție încoace”, la care se adaugă și 100 de tone de aur. În aceste condiții, șeful statului a atras atenția că „la anul criza poate fi depășită cu pierderi minime doar cu condiția corelării politicii fiscale și economice a guvernului cu politica monetară”. Replici sindicale la apel La scurt timp de la apelul președintelui Băsescu de aseară de a renunța la mișcările de protest, funcționarii publici afiliați Sed Lex și cadrele medicale afiliate Sanitas au anunțat că nu-și vor amâna protestele până în luna decembrie, așa cum le-a cerut șeful statului. Președintele executiv al Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat, de asemenea, pentru NewsIn, că profesorii din preuniversitar nu vor renunța nici ei la grevă.