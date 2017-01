Înotătorul Răzvan Florea va concura pentru a treia oară la Jocurile Olimpice

„Nu trebuie să fim neapărat cei mai buni“

După finele Campionatului Național, înotătorul constănțean Răzvan Florea a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Beijing (8-24 august), competiție în care are drept obiectiv calificarea în finala probei de 200 m spate. Răzvan Florea este un veteran al României la Jocurile Olimpice. După locul șase la ediția de la Sydney 2000 și medalia de bronz de la Atena 2004, sportivul de la CS Farul a ajuns la a treia „strigare” și își dorește să iasă din scenă cu fruntea sus. „Obiectivul meu este să ajung în finala de 200 de metri spate. Voi avea de trecut de serii, de semifinale și, odată ajuns în finală, mă pot gândi și la o medalie. La Jocurile Olimpice, românii trebuie să fie optimiști, fiecare are șansa lui. Nu trebuie să fim neapărat cei mai buni, dar, dacă vom fi slabi, atunci trebuie făcută o strategie pentru viitor”, a declarat Florea, care va evolua în probele de 100 și 200 m spate. Referitor la situația atletei Liliana Popescu, bănuită că s-a dopat, olimpicul Farului spune că acest incident aduce cu sine un mare minus la imagine, pentru că, odată ce a trișat, sportivul dispare din lumea performanței. „Nu se întâmplă numai la noi, cred că fiecare țară are probleme cu dopajul. E păcat, pentru că toți sportivii muncesc și nu ajung la Jocurile Olimpice pentru că alții trișează. Fiind prins dopat, îți scade imaginea și nu mai ești sportiv de performanță”, a explicat elevul antrenoarei Georgeta Handrea. Un val mondial de purificare Despre cazul Lilianei Popescu, atletă exclusă din lotul pentru JO, a vorbit și președintele ANS, Octavian Belu: „Dacă se va confirma dopajul, atunci s-a luat măsura la timp, deoarece, a merge la Jocurile Olimpice și a plăti 100.000 de dolari pentru un sportiv găsit dopat, mi se pare un risc mult prea mare, chiar și din punct de vedere financiar. Și chinezii au suspendat niște sportivi, bulgarii au suspendat chiar echipa de haltere care mergea cu șanse mari la medalii. Este un val mondial de purificare, pentru că, la JO, controlul doping va fi extrem de riguros”.