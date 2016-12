Suporterii nu-l mai vor pe Ion Marin la Farul și le-au cerut jucătorilor să se dăruiască pe teren

„Nu se poate ca noi să murim de inimă, iar ei de nepăsare“

În jur de 70 de fani ai Farului au manifestat, ieri, la stadion, cerând plecarea lui Ion Marin din club. Fanii au vorbit și cu jucătorii, cărora le-au solicitat angajament în joc. Suporterii au venit la stadion după ce s-a încheiat meciul de handbal. S-au strâns în curtea clubului și au început să scandeze împotriva antrenorului Ion Marin: „De-mi-sia!”, „Marine, marș la Dinamo!” sau „Ole, ola, părăsește Constanța!”. Fanii nu îl mai vor pe Ion Marin în nicio funcție în club și consideră potrivită numirea unui antrenor constănțean. „Mi se pare normal să plece Ion Marin. Vrem antrenor constănțean. Să cădem și în B și nu ne pare rău cu un tehnician local. Petcu, Cămui, Marinof. Sunt mulți oameni care au făcut treabă în acest club. Suntem al treilea oraș din țară, dar suntem ciuca bătăilor. Vin toți la Constanța cu foame de puncte. 3-0, 3-0… Nu se poate așa ceva. Plecarea lui Ion Marin ar readuce lumea la stadion. Categoric”, strigau suporterii. „În primul rând, lui Ion Marin îi reproșăm trecutul. Apoi, la Farul, e «omul bun la toate». Când e președinte, când e organizator, când e antrenor, când căutător de talente. Nu-l vrem numai plecat din funcția de antrenor, ci din toate funcțiile. Să părăsească definitiv Constanța. A distrus tot ce reprezenta Farul. Uitați unde am ajuns! Merită o șansă și un antrenor constănțean. Hagi, Marinof, Cămui, Mănăilă, sunt o grămadă. Să-i încercăm și pe ai noștri, în loc să facem experimente cu Panduru sau Ion Marin. Singurii constănțeni pe care nu-i acceptăm sunt Ion Constantinescu și Gache. Costa știm că e farist adevărat, dar nu credem că e potrivit ca antrenor la Farul. Umilința ne-a ajuns la os. Ne ducem în Divizia B? Nu ne sperie, nu asta e problema. Nu e prima oară. Din contră, dacă în Divizia B s-ar aduce un antrenor căruia să-i pese de Farul, cred că vom fi mereu 7 - 8.000 pe stadion. Acum jucăm în Divizia A și suntem de râs. Am venit acum la ședință mai mulți decât eram pe stadion”, a declarat liderul suporterilor, Sorin Mihăilescu. În colimatorul galeriei au intrat apoi și fotbaliștii. „Iar jucătorii, în momentul în care nu se vor dărui pe teren, urmează la rând. Nu se poate ca noi să murim de inimă, iar ei de nepăsare. Acum, le dăm un ultim avertisment. Când am jucat barajul cu Baia Mare, am luat patru puncte tot returul, dar atunci mureau pe teren, ceea ce ne mulțumea”, a mai spus Mihăilescu, stârnind din nou scandările. „Farul suntem noi!”, „Noi merităm mai mult!” și „Facem mii de sacrificii, ca să fim cu voi!”, au mai strigat suporterii, care au aprins și o fumigenă. În absența lui Ion Marin, care nu era la stadion, fanii i-au spus antrenorului secund Cristi Cămui că vor să discute și cu jucătorii, care tocmai intraseră în cantonament, pentru meciurile cu Bistrița și Steaua. Întâi, au venit trei „rechini”, căpitanul Curcă, Pătrașcu și Voiculeț, dar ultrașii nu au fost mulțumiți, cerând să iasă afară, în fața clubului, tot lotul, ceea ce s-a și întâmplat. „De acum înainte, nu vă cerem să câștigați cu 5-0, dar să vedem și noi o deposedare, să vedem că muriți pe teren. Am ajuns 200 de oameni pe stadion. De ce? Păi dacă vii și nu vezi nimic... Asta vă cerem de acum încolo, dăruire. Vrem să vă vedem că jucați fotbal. Pentru noi, că nouă ne pasă. Venim după voi și la Bistrița, însă dorim dăruire și respect din partea voastră. Veniți la noi să ne salutați după fiecare meci, indiferent de rezultat”, le-au spus suporterii „rechinilor”. Jucătorii au ascultat doleanțele fanilor și i-au asigurat că vor încerca să dea totul pe teren. „Aveți dreptate în ce spuneți. Asta e situația în momentul de față, dar numai împreună putem scoate echipa din impas. Dacă se ajunge la alte lucruri, nu rezolvăm nimic”, a spus Curcă. „Vom încerca să facem tot ce putem ca să vă mulțumim”, a completat și Cămui. **** Lotul pentru meciurile cu Gloria și Steaua Portari: Curcă, Dobre; Fundași: Mățel, Pătrașcu, Rastovac, Pahor, Vukomanovic, Gaston; Mijlocași: Băcilă, Fatai, Larie, Rusmir, Voiculeț, Ben Teekloh, Gerlem; Atacanți: Chico, Alibec, Nanu, Gosic.