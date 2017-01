Nu ne mai aterizaţi pe dreapta!

Nu ne mai aterizați pe dreapta!

Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă de mâine ar putea fi cumpărate mașini zburătoare. Trecând peste faptul că în România ar ploua cu scrum, chiștoace, pachete goale de țigări și flegme, haosul aeriano-rutier ar fi delicios. Bădăranii vor decola pe roșu, vor ateriza pe trotuare, vor ateriza pe locurile pentru handicapați și se vor lua la întrecere cu MIG-urile de la Kogălniceanu, încercând să se facă remarcați pe radarele scutului anti-rachetă de pe câmp. Ei bine, cinci minți luminate de la celebrul Massachussets Institute of Technology (MIT), din Boston (SUA), au construit prima mașină zburătoare funcțională, care a zburat deja cu succes printre zgârie-norii din New York. Mașina-avion are două locuri, decolează de pe piste mici și poate fi condusă cu succes pe autostradă. Transformarea din avion în mașină (și invers) durează 30 de secunde. Vehiculul are o autonomie de 720 kilometri și o viteză maximă de peste 190 km/oră, fiind necesară o licență de pilot amator pentru a o conduce. Mașina are o elice amplasată în partea posterioară, pentru zbor, și tracțiune pe față, pentru șosele. Tot angrenajul este pus în mișcare de două motoare, alimentate cu benzină, că tot e ieftină. Numele obiectului zburător identificat este… Terrafugia Transition. Aici nu prea îi înțeleg pe deștepții de la MIT. De ce nu au botezat și ei creația după numele pisicii sau prietenei unuia dintre ei? Sally, Brenda, Lucy in the sky with diamonds… ceva mai nepretențios. Terrafugia Transition… bine că nu se produce în serie, ar fi nevoie de miliarde de dolari pentru ca brandul să rămână în mintea consumatorilor. Oricum, DaVinci ar fi mândru, deși el ar fi numit o asemenea invenție „Monalisa 2" sau „Vehicul care zboară și merge pe drum”, în funcție de calitatea micului dejun din ziua respectivă. Concluzia este că… se poate. Și asta e cel mai important. Totuși, dacă ne gândim bine, probabil că geniile de la NASA râd de elanul științific al celor cinci adolescenți de la MIT. Să fim serioși, am făcut nave care ajung pe lună, sateliți care îți găsesc un om într-o piață din India, de pe orbită, avioane teleghidate care dau headshot la talibani în timp ce merg cu de trei ori viteza luminii… o mașină care poate să zboare e ca o căruță pe lângă un portavion. Problema e că s-ar crea un coșmar legislativ, dacă s-ar încerca producția în serie a mașinilor zburătoare. Noi reguli de circulație, o nouă infrastructură, supraveghere suplimentară a spațiului aerian, protejarea curselor aeriene normale, o MARE bătaie de cap.