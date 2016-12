"Nu există o problemă legată de romi între Franța și România"

Ştire online publicată Vineri, 10 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul general al Oficiului Francez pentru Imigrație și Integrare, Yannick Imbert, a declarat, la București, că nu există o problemă legată de romi între România și Franța, fiind vorba, de fapt, de o problemă legată de integrarea unei populații care are specificul ei și care cunoaște "discriminarea și excluziunea"."Nu există o problemă legată de romi între Franța și România. Avem o problemă de integrare a unei populații care are specificitatea sa, dar care este o populație, printre altele, care cunoaște, din păcate, discriminarea și excluziunea, probleme pe care le cunoaștem, fie că este cazul romilor care doresc să rămână în Franța sau a celor care doresc să se întoarcă în România. Această problematică trebuie s-o înțelegem, trebuie s-o împărtășim și bineînțeles trebuie să o împărtășim și colegilor noștri europeni, să fie informați de experiența pe care am câștigat-o. Așteptările sunt mari și pe viitor va trebui să știm să le răspundem", a spus Imbert.În acest context, el a evocat acordul-cadru semnat în 2012 între autoritățile române și franceze privind programul experimental de reintegrare a familiilor române care aparțin minorității rome.