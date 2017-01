„Nu e în regulă să fim conduşi cu 2-0“

Ion Marin este îngrijorat de prestația apărării Farului

„Nu e în regulă să fim conduși cu 2-0“

Și în partida cu Unirea Slobozia, defensiva „rechinilor” s-a arătat vulnerabilă. În cele patru meciuri amicale de până acum, dintre care doar unul a fost cu o echipă de primă ligă (Cerno More Varna), Farul a primit 13 goluri. Este adevărat că au fost primele amicale și că două partide au durat 120 de minute, unul 105 și doar cel de vineri a avut 90 de minute, dar erorile defensive îngrijorează. Aceasta, cu atât mai mult au fost taxate chiar și de formații precum CSM Medgidia (ultimul loc în Liga a III-a), Unirea Slobozia (locul 6 în al treilea eșalon) sau Delta Tulcea (Liga a II-a), care i-a dat patru goluri Farului, deși a jucat cu o formație mult schimbată față de turul campionatului. În disputa de vineri, cu echipa ialomițeană, „rechinii” au evoluat într-o altă așezare, 4-3-3, față de 4-4-2-ul interpretat în precedentele dispute, dar, chiar și așa, tot n-au scăpat de erorile din apărare. „Astăzi (n.n. - vineri), am încercat un nou sistem, 4-3-3, însă, chiar dacă, prin această așezare, a apărut un mijlocaș defensiv, iar am primit două goluri, lucru care efectiv mă îngrijorează. Trebuie găsită o soluție, întrucât nu e în regulă să fim conduși cu 2-0. Nemaivorbind că, în prima parte, în afară de reușita lui Alibec, nici nu ne-am creat ocazii”, a declarat antrenorul Ion Marin. „Săpăligă” a remarcat totuși că, în partea secundă, jocul Farului a fost mai bun. „Se pare că, după pauză, băieții au fost mai darnici în efort, iar soluția Gosic - Daniel Florea a pus în pericol poarta adversă, reușind astfel să ne desprindem în câștigători. Sigur că vom încerca și alte formule de joc. Sperăm să ajungem la una în care să avem siguranță defensivă, pentru că jocurile pot fi câștigate și cu 1-0, nu neapărat cu 4, 7, 9 și așa mai departe. Mai ales că în jocurile de campionat vor apărea miza, tracul și adversari de altă valoare”, a mai spus principalul Farului.