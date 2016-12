„Nu am nevoie de niciun truc ca să câştig alegerile“

Vladimir Putin:

„Nu am nevoie de niciun truc ca să câștig alegerile“

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul rus Vladimir Putin a respins, ieri, apelurile opoziției de revizuire a rezultatelor alegerilor legislative din decembrie și a dat asigurări că nu are nevoie să trișeze pentru a câștiga alegerile prezidențiale din martie, potrivit agențiilor ruse de presă.„Nu se poate pune problema despre discuții privind o revizuire a rezultatelor alegerilor”, a precizat el.Ulterior, exprimându-se pe tema prezidențialelor din martie, el a dat asigurări că nu are nevoie să falsifice acest scrutin.„În calitate de candidat, nu am nevoie de niciun truc, vreau să mă bazez pe voința expresiei populare, pe încrederea lor”, a declarat premierul. „Trebuie să punem capăt acestor insinuări”, a conchis Putin, în cadrul unei reuniuni a partizanilor săi din Frontul popular.Putin a reacționat, astfel, la manifestația de sâmbăta trecută, la care au participat între 70.000 și 100.000 de persoane la Moscova, pentru a cere alegeri libere în Rusia și anularea rezultatelor scrutinului legislativ din 4 decembrie, câștigat de partidul de guvernământ Rusia Unită.