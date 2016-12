Nu ai muncă, pleci din oraş! Regulile care ţin departe criminalitatea

Nu ai muncă, pleci din oraș! Regulile care țin departe criminalitatea

Marţi, 10 Mai 2016

Deși are aproape 3.000 de locuitori și o suprafață de două ori cât a statului New Jersey, orașul Longyearbyen din Norvegia este cunoscut pentru rata criminalității de sub 1%.Localitatea are doar șase ofițeri de poliție și o singură celulă pentru deținuți - aceasta fiind ultima dată ocupată cu mai mult de un an în urmă, scrie Business Magazin.Una din explicațiile pentru comunitatea extrem de pașnică din Longyearbyen este aceea că șomajul a fost declarat ilegal. Cei care nu au un loc de muncă constant nu pot locui în oraș.O altă condiție pentru a fi locuitor este de a deține o locuință. Prin aceste măsuri, guvernatorul Odd Olsen s-a asigurat că fiecare persoană va avea un venit stabil și familiile vor putea să se întrețină, fără a exista riscul ca cineva să rămână în stradă.Deși intră în contradicție cu legislația din Norvegia, cunoscut pentru protecția socială oferită tuturor, indiferent dacă au sau nu serviciu și casă, oficialii din Longyearbyen spun că acesta este singurul mod în care societatea poate funcționa.Fiind parte din arhipelagul Svalbard, localitatea Longyearbyen a fost selectată de-a lungul timpului pentru diverse proiecte științifice. Unul dintre acestea a avut loc în anul 2008, când în Longyearbyen s-a construit un depozit de semințe care va păstra, când va fi la capacitate maximă, aproximativ 100 de milioane de specii de plante de pe glob.În prezent depozitul găzduiește aproximativ jumătate de milion de specii. Svalbard International Seed Vault (SISV), cunoscut și ca „seiful pentru sfârșitul lumii”, este conceput pentru a păstra câte un eșantion din toate varietățile de plante cunoscute de om.Longyearbyen a fost ales pentru a găzdui acest depozit în primul rând datorită stabilității sale seismice.