Noul Parlament moldovean, convocat la 28 august

Ştire online publicată Miercuri, 19 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat ieri decretul de convocare a noului Parlament, pentru data de 28 august, potrivit Unimedia. Potrivit unor surse sub acoperirea anonimatului citate de Știrea Zilei, prima ședință va fi una scurtă, doar de constituire a legislativului, după care comuniștii vor solicita o pauză. Astfel, liberalii și democrații nu vor reuși să constituie comisiile parlamentare și nici să aleagă un nou președinte al Parlamentului. Principala sarcină a noului Parlament va fi alegerea președintelui țării, în caz contrar, Republica Moldova riscând o criză politică. Tocmai eșecul Parlamentului precedent de a desemna un șef al statului a dus la convocarea de alegeri anticipate. Curtea Constituțională a validat vineri rezultatele alegerilor legislative anticipate din 29 iulie, câștigate de comuniști, dar fără suficiente voturi pentru a forma guvernul sau a desemna președintele țării. Celelalte patru partide intrate în noul Parlament - cele trei partide liberale și partidul fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu - au anunțat formarea unei coaliții. Aceasta are suficiente voturi pentru a forma guvernul și a desemna președintele Parlamentului, dar mai are nevoie de opt voturi pentru a-și desemna candidatul favorit în funcția de șef al statului. În cazul unui eșec, noi alegeri anticipate nu pot fi convocate înainte de februarie 2010.