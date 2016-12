Noul iPad 3 Apple acum şi în România

Noul iPad 3 Apple acum și în România

Ştire online publicată Miercuri, 21 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În cursul acestei săptămâni, mult așteptatul și veneratul iPad 3 a ajuns în sfârșit și pe piața românească, magazinele, în special cele online, luptându-se pentru a face cea mai bună ofertă de pe piață.Se pare că safteaua a fost deja făcută de magazinul online de oferte Groupon, punând la dispoziție o serie de tablete iPad 3 la cel mai mic preț disponibil pe piață (2449 ron, cel mai ieftin model). Printre retaileri se numără și Quickmobile, Marketonline, Media Galaxy; Altex și eMag care au anunțat apariția iPad 3 în stocuri începând cu 23 martie. Generația 3 din seria iPad își face simțită prezența în special, prin noua tehnologie „Retina” a display-ului, care vine încorporat cu un ecran HD IPS Samsung de 9.7 inch și o rezoluție de 2048 x 1536 pixeli la o densitate de 264 ppi, adăugând astfel aproximativ un milion de pixeli generației anterioare de 1920 x 1080 pixeli (acumulând un total de 3.1 milioane pixeli), care era până în momentul de fața cea mai bună rezoluție oferită de un dispozitiv mobil . Ca preț de lansare, device-ul vine cu aceeași schemă de preturi ca cea pentru inaugurarea lui iPad 2, însă acesta a scăzut deja ca preț cu 100 de dolari, devalorizându-se în fața lui iPad3.Pus sub un microscop de către oficialii Apple pentru a justifica în mod palpabil noua tehnologie, testul neobișnuit arată la nivel de subpixeli că imaginile noii tablete sunt mult mai clare în comparație cu cele ale unui iPad 2. Ca aspect sau estetic, nu s-a schimbat prea mult, singura diferență simțită fizic, între iPad 3 și predecesorul sau este de greutate, bateria noului gadget fiind mai ușoară și mai puternică decât cea veche. Durata de utilizare este 10 ore iar pentru 4G/3G de 9 ore.Printre caracteristicile noi se numără suportul pentru 4G LTE care deține puterea de a transfera informații de până la 73Mbps. Din păcate, această funcție este inutilă pentru europeni din cauza lipsei unei rețele 4G, compania internațională de telecomunicații Vodafone sperând ca în cursul acestui an să pună bazele unei astfel de rețele. Procesorul dual-core Apple A5X și procesorul grafic quad-core promit să facă navigarea pe net, vizionarea filmelor sau orice altă activitate ușor și fără probleme tehnice. Sistemul de operare folosit va fi găzduit de Apple iOS 5.1. În plus, dispozitivul dispune de o cameră „iSight” de 5 megapixeli capabilă de înregistrare video HD la 1080p (30 fps) .În concluzie, cei de la Apple au reușit să intre pe piață cu un succesor demn de numele și reputația creată de iPad. Însă nici iPad2 nu trebuie uitat, mai ales că acum vine la un preț mai accesibil.