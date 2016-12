Noul guvern elen vrea să reducă serviciile all-inclusiv în Grecia

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Noul premier al Greciei, Alexis Tsipras, consideră că serviciile all inclusive îndepărtează turiștii de economia locală, ținându-i în incinta hotelurilor și din acest motiv a promis să reducă acest tip de turism de masă în Grecia, scrie Mediafax.O primă măsură în acest sens, pe care guvernul elen se gândește să o adopte este înterzicerea vânzării de terenuri aflate în proprietatea statului către dezvoltatorii de mega-complexuri turistice."Nu dorim să continuăm cu actualul model de exploatare intensivă a turismului", a spus Tsipras.În ceea ce privește măsurile guvernului elen, tour operatorii români susțin că decizia de a merge în vacanță în Grecia va fi foarte puțin influențată, deoarece românii care vizitează țara nu sunt în mod special de sistemul all inclusive."Cererea și contractele făcute de giganții europeni din industrie pentru 2015 vor determina și în acest an o creștere a turismului în Grecia. Din discuțiile cu hotelierii greci am aflat că chiar și atunci când merg all inclusive în această țară, turiștii români aleg în foarte multe zile din vacanță să iasă în oraș și să mănânce la tavernele grecești. Sunt unii dintre cei mai apreciați turiști, pentru că cheltuiesc sume importante în vacanțe", a spus Cristian Pandel, proprietarul agenției Christian Tour, pentru Mediafax.Și proprietarul grupului Eurolines, Dragoș Anastasiu, nu crede că această măsură va fi adoptată prea curând și susține că Grecia nu a fost și nu este “patria all inclusive-ului"."Este evident că fiecare persoană răspunzătoare (din guvern) are dreptul să ia orice măsură i se pare benefică pentru țară și economie. Dacă asta se va întâmpla într-adevar - ceea ce nu cred că se va petrece prea curând -, atunci pot spune că Grecia nu a fost și nu este <