Nouă metode de a creşte productivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii

Nouă metode de a crește productivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

Productivitatea este un medicament puternic, pentru economia actuală. În următoarele rânduri sunt prezentate o serie de instrumente necesare pentru a mări productivitatea globală a unei firme mici sau mijlocii, în contextul crizei financiare, la nivel mondial. Analiză a legăturilor sociale Analiza relațiilor interumane dintr-o societate comercială, permite antreprenorilor să vadă cum poate să circule informația, într-un mod eficient. Valdis Krebs, consultant de management, a creat un program de analiză a legăturilor sociale, numit InFlow. Inițial, programul realizează un sondaj ce întreabă angajații companiei, cui îi transmit informațiile; apoi, programul traduce rezultatele în tipare ce sunt ulterior analizate. Un exemplu simplu: dacă majoritatea angajaților transmit informațiile deținătorului afacerii, diagrama va avea numeroase linii îngroșate ce au ca punct comun patronul. În acest caz, Krebs recomandă transmiterea unei părți din responsabilități, unui manager competent. Costul programului: minim 10.000 de dolari. Magia mobilelor În timp ce firmele mici nu au nevoie de sisteme de video conferință de 100.000 de dolari, câteva telefoane mobile performante reprezintă o investiție inteligentă. Gadget-ul de notorietate, BlackBerry dă posibilitatea angajaților să acceseze internetul, e-mail-ul, calendare, liste de contact. Mai mult, aceste telefoane mobile îi ajută pe angajați să aibă un echilibru între viața personală și carieră. „Am fost la trei întâlniri cu profesorii copiilor mei și am lucrat cu BlackBerry-ul meu în pauzele dintre acestea”, spune directorul executiv al unei firme americane. „Fără acest mecanism, aș fi ratat întâlniri importante”. Indicatori oportuni Cum poți să mărești productivita-tea dacă nu calculezi anumiți indi-catori? Pontul: să decizi ce tip de indicatori să folosești și cum să-i calculezi. Indiferent de indicatorii folosiți, ține minte, însă, să compari trend-urile an de an. Atacul gadget-urilor O altă metodă pentru creșterea productivității reprezintă posibilitatea de a identifica schimbările și de a adapta politica firmei la acestea. Noile gadget-uri pot ajuta. Know-ledge Sync este un program ce trimite alerte (prin e-mail, fax, pager, telefon mobil) când anumiți indicatori sunt „pe roșu”. Costul: 1.800 de dolari. TimeCorder, un alt astfel de gadget, îi ajută pe mana-geri să măsoare cât timp folosesc angajații pentru a îndeplini o anumită sarcină. Exemplu despre cum se folosește: apasă pe 1-2-3, a-tunci când începi să suni potențialii clienți, apoi apasă 4-5-6 când ai o nouă sarcină, ca de pildă, întâlnirea cu un vânzător. După două săptămâni, gadget-ul analizează rezultatele și oferă recomandări. Costul: între 850 și 950 de dolari, pentru a închiria TimeCorder. Perioadele „moarte” din timpul unei zile de muncă Cât timp pierd angajații pe site-uri precum Facebook, MySpace sau alte site-uri de socializare? Programul „Notworking” îți va spune. Derek Sorensen este creatorul aplicației, ce poate fi copiat în calculatorul tău și poate contoriza acele perioade „moarte” ale unei zile de muncă. Training-urile specializate „Afacerile cele mai productive sunt acelea ce își investesc ma-joritatea resurselor în angajații proprii”, declară directorul executiv al unei firme americane. Corporațiile mari cu programe de training, recunoscute la nivel mondial, precum General Electric, ar fi de acord cu această afirmație, însă poate fi aplicată această politică, în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii? Când perioadele mai puțin bune vor veni, firma mică trebuie să contraatace pentru a supraviețui pe piață. Contabilitatea costului muncii Pilonii de rezistență ai managementului contabilității presupune contorizarea veniturilor și cheltuielilor, pe oră și pe loc de muncă! Ținerea evidenței asupra anumitor clienți este importantă pentru a înțelege productivitatea globală. Încurajări periodice Premiile ocazionale - petreceri cu angajații firmei, invitații la teatru - pot energiza personalul unei companii, transformându-se în productivitate viitoare. Potrivit unui sondaj printre IMM-urile americane, 31% din participanți cred că progra-mele de recunoaștere și premiile, au ca efect creșterea productivității într-un mod semnificativ, în timp ce 37% cred că ajută productivitatea într-un mod moderat. Evaluări periodice Evaluările anuale sau bianuale pot lămuri angajatul, în ceea ce privește așteptările companiei, de la acesta. Atribuind scopuri precise, pentru fiecare angajat, îi dai posibilitatea acestuia să-și măsoare productivitatea proprie. Potrivit unui studiu realizat în numele Societății Americane de Training și Dezvoltare, o metodă excelentă de a crește productivitatea unei companii este atribuirea unor sarcini precise și realiste, pentru fiecare post în parte.