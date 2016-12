Noua generaţie BMW Seria 1, calificativ maxim de siguranţă la testele Euro NCAP

Noua generație BMW Seria 1, calificativ maxim de siguranță la testele Euro NCAP

Vineri, 11 Noiembrie 2011

Noua generație a modelului compact BMW Seria 1 a obținut, recent, calificativul maxim la testele Euro NCAP la capitolul siguranță, potrivit unui comunicat de presă al BMW Group România.Ajuns la cea de-a doua generație, BMW Seria 1 a primit recunoașterea oficială a rolului de model pe care îl are în privința siguranței, la numai câteva săptămâni de la lansarea oficială.Astfel, la cel mai recent test de impact Euro NCAP, noul BMW Seria 1 a realizat calificativul maxim de cinci stele, furnizând o protecție remarcabilă a pasagerilor într-o gamă de diferite tipuri de coliziuni.În plus, protecția pietonilor pe care o oferă automobilul și numeroasele dotări standard de siguranță au contribuit la obținerea calificativului bun.Printre altele, noul BMW Seria 1 poate fi echipat cu apel de urgență extins, care include depistarea automată a poziției și identificarea severității accidentului - BMW Assist Advanced eCall.De altfel, în urmă cu un an, BMW a primit un premiu special Euro NCAP Advanced pentru serviciul BMW Connected Drive.Conform sursei citate, la noul BMW Seria 1 protecția efectivă a ocupanților include o celulă a pasagerilor extrem de rigidă torsional, dar și zone de deformare foarte mari și structuri de susținere bine definite care absorb și disipează forțele care apar în cazul producerii unui accident.Mașina este echipată standard cu airbaguri frontale, airbaguri laterale integrate în spătare, airbaguri pentru cap la locurile din față și din spate, centuri de siguranță cu trei puncte de prindere la toate locurile, limitatoare ale forței centurilor și pretensionare la locurile din față și sisteme de prindere ISOFIX pentru scaunele de copii la locurile din spate. De asemenea, automobilul dispune de sistem de control al stabilității DSC (Dynamic Stability Control) și anvelope runflat cu indicator de presiune.Euro NCAP /New Car Assessment Programme/Programul de Evaluare a Automobilelor Noi) este recunoscut în Europa de guverne, cluburi auto și organizații ale consumatorilor ca punct de referință al siguranței automobilului în caz de accident. Prin realizarea acestui calificativ maxim, BMW Seria 1 repetă rezultatul predecesorului său, care a primit cinci stele în 2004. De la extinderea programului de verificare în 2009, toate modelele BMW care au fost supuse testului de impact Euro NCAP au obținut calificativul maxim.Noul BMW Seria 1 este cel de-al patrulea model al mărcii care obține un calificativ de cinci stele din testul revizuit, după BMW X1, BMW Seria 5 și BMW X3.